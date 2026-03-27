Руски командири продават модерните оръжия на черния пазар, войниците с автомати от 70-те

Подкрепена от Украйна партизанска групировка твърди, че руски офицери продават модерни автомати на черния пазар, докато войниците на фронтовата линия получават остарели оръжия.

Групировката, известна като Атеш, твърди, че нейните агенти в 127-ма мотострелкова дивизия на Русия са разкрили ​​"постоянна схема" за контрабанда на оръжия и боеприпаси от военни складове.

"Руските въоръжени сили правят трафик на оръжия в Запорожкия сектор", твърди Атеш в публикация в Telegram.

Според групата командирите на роти и управителите на складове изваждат оръжия от официалните инвентаризации и ги регистрират като изгубени в бой или повредени, преди да ги предадат на посредници, които ги транспортират по-нататък.

Командирите печелят, войниците страдат

Атеш твърди, че на черния пазар се появяват АК-12 и АК-102 – сред най-модерните автомати, които в момента са на въоръжение в руските сили, докато войските на фронтовата линия получават по-стари автомати АК-74, въведени за първи път през 70-те години на миналия век.

"Тези оръжия често засичат или не стрелят по време на бой. Това директно намалява бойната ефективност на подразделенията и води до допълнителни жертви", пише групата. Атеш добавя, че редовите войници са наясно с предполагаемата схема и не са доволни от практиката. "Докато командирите правят пари от продажбата на модерни оръжия, те биват изпращани в битка с оръжия, които могат да се повредят във всеки един момент."