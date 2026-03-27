Руската икономика е навлязла в зоната на смъртта, Путин се моли на олигарсите за пари

По време на закрита среща с олигарси, която се проведе на 26 март след конгреса на Руския съюз на индустриалците и предприемачите (РСПП), Владимир Путин изрази намерението си да продължи войната срещу Украйна и предложи големите предприятия да правят доброволни вноски в бюджета.Информацията се съобщава от The Bell, позовавайки се на източници, запознати със съдържанието на дискусията.

"Те казаха: ще се борим", твърди един от източниците, обобщавайки речта на Путин. "Ще стигнем до границите на Донбас", добави друг.

Някои бизнесмени отговорили на искането по време на срещата. Сюлейман Керимов обещал да внесе 100 милиарда рубли, съобщиха източници пред The ​​Bell. Инициативата била подкрепена от поне още един виден бизнесмен, присъстващ на срещата, въпреки че той не уточнил размера на вноската си.

Според един от събеседниците на изданието, идеята за "стимулиране на бизнеса в труден за страната период" принадлежи на ръководителя на "Роснефт" Игор Сечин, който я представи предния ден в писмо, адресирано до Путин, предлагайки емитирането на военни облигации като механизъм за привличане на средства.

Апелът към олигарсите дойде на фона на рекорден бюджетен дефицит и бързо нарастващи военни разходи. Според Института "Гайдар", бюджетният дефицит до края на 2026 г. може да бъде два пъти по-голям от прогнозираните от Министерството на финансите 3,8 трилиона рубли. Приходите в държавния бюджет ще бъдат с 3 трилиона рубли по-ниски от планираните 40,2 трилиона, а разходите, напротив, ще се увеличат с около 1 трилион. В същото време, още в края на февруари, според оценките на Алфа-Банк, "дупката" достигна 3,2 трилиона рубли, много близо до годишния план.

Според данни на Германската федерална разузнавателна служба (BND), реалният дефицит на руския федерален бюджет за 2025 г. е бил 8,01 трилиона рубли, вместо официалните 5,65 трилиона. Москва се опитва да скрие "болезнени загуби с помощта на козметични цифри", докато почти всички сектори на икономиката преживяват спад, се казва в изявление на Германската разузнавателна служба.

В същото време военните разходи остават основният разходен елемент.

През 2026 г. за "национална отбрана" са планирани 12,9 трилиона рубли - 29,3% от общите бюджетни разходи, което се равнява на 248,6 милиарда рубли седмично. Тази сума надвишава годишните бюджети на 62 административни образувания на Руската федерация. Заедно с разходите за въоръжените сили, разходите достигат 17 трилиона рубли - най-голямата част от бюджета.

"Руската икономика е навлязла в зоната на смъртта", пише Александра Прокопенко, изследовател в Центъра "Карнеги Русия Евразия" в Берлин, сравнявайки ситуацията с надморска височина над 8000 метра, където тялото се изразходва по-бързо, отколкото може да се възстанови.

"Само два месеца са минали от началото на годината, а бюджетът вече се разкъсва на парчета", казва Александър Коляндър, старши сътрудник в Центъра за анализ на европейските политики (CEPA). Според него, ако военните разходи останат толкова високи, финансирането на вече стагниращата гражданска икономика ще бъде "пожертвано".