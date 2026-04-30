Какви са задачите пред новото управление?

За първи път в историята на парламента влизат 5 партии, а още в първия работен ден ще се регистрират 6 парламентарни групи.

Снощи на лидерски съвет "Продължаваме промяната-Демократична България" решиха да се разделят и формират отделни парламентарни групи.

"Някои процеси, които дават знак за себе си отдавна, дадоха видимост за всички. ПП смятат, че не им е отдадено дължимото, но отдавна трябваше да си помислят доколко тяхната формация се превърна в партия, докато ДБ имат доста ясен профил", заяви политологът доц. Албена Танева в "България сутрин".

Това е коалиция, която беше направена набързо с цел да влезе в предишни народни събрания и си изпълни задачите.

"Събраха се по прагматични причини - ПП имаха харизматичен потенциал, но нямаха структури, каквито имаха ДБ. Когато Кирил Петков се оттегли, нещата започнаха да се влошават, беше пагубно за тях. Петков успяваше да изрази потентността, от която има нужда електоратът", коментира психологът доц. Николай Димитров за Bulgaria ON AIR.

Според доц. Танева опиянението от голямата победа и власт е важно да не се превръща в "само ние знаем и само ние сме прави".

"Очевидно бюджетът е първата голяма задача. Да бъдем в ситуация без бюджет толкова дълго време пречи.

България излиза от дълъг период на нестабилност. Тези, които са обаятелни и очарователни - това работи само в началото. Радев е вносителят на голямото очакване. Кои са останалите, които ще бъдат овластени, също е резултат на неговия личен резултат. Отговаря за голям спектър от очаквания", каза гостът.

По думите на доц. Димитров самият Радев е дал заявка, че няма да има курс към Русия и прагматизмът, който е заявил, че ще изпълнява предполага, че ще продължим с проевропейската линия.

"Няколко пъти Радев съобщаваше, че ще се направи ревизия на предишното управление, за да се види къде се греши. Дали ще има реваншизъм - със сигурност той има доста причини да го направи. Социалната зрялост от негова страна е да не се вслушва в дяволчетата от едната му страна. По-скоро не би стигнал до крайности", обясни той.