Демерджиев: Пеевски и Борисов не се нуждаят от охрана

Имаме проект за правила за начина, по който ще се сформира Висшият съдебен съвет (ВСС). Ще ги обсъдим съвсем скоро и ще ги поставим на гласуване. Това каза пред журналисти в кулоарите на парламента Иван Демерджиев от "Прогресивна България". Нямаме кандидати за членове на ВСС, защото без правила няма как да имаме кандидати, отбеляза още той.

Не съм имал възможност да се видя с господин Магдалинчев (представляващия ВСС Боян Магдалинчев - бел. авт.). Надявам се, че хората от ВСС до края на мандата си ще действат не по начина, по който действаше модела "Сарафов", подчерта също депутатът.

На въпрос дали ще заеме мястото на министър на вътрешните работи, Иван Демерджиев посочи, че ще стане ясно, когато се гласуват новите министри.

По отношение на внесен от "Възраждане" законопроект за промени в Закона за Национална служба за охрана (НСО) относно прекратяването на практиката за предоставяне на охрана на народни представители, Иван Демерджиев каза: "Да нямат охрана изобщо депутатите е отделен въпрос от това да нямат охрана Пеевски и Борисов, там има доста варианти да се разгледат".

Народният представител отбеляза, че ако има внесен такъв законопроект, той ще бъде разгледан. Депутатите могат да се защитават по различен ред, не е задължително да е чрез НСО, отбеляза още Демерджиев.

Той коментира още, че според него Делян Пеевски и Бойко Борисов не се нуждаят от охрана. Не съм сигурен дали това е техниката да бъде снета тази охрана, каза още той.

Не познавам случая на Теодора Георгиева (временно отстранения от длъжност европейски прокурор от България Теодора Георгиева - бел. авт.) в детайли, но това, което знам за нея, ме кара да си мисля, че се нуждае от охрана, коментира още той.

По отношение на това, че в пленарната зала мястото на Иван Демерджиев е до това на лидера на ДПС Делян Пеевски, Демерджиев каза: "седнах си на мястото, където ми се полага, с господин Пеевски може да си говорим по друг начин - служебно".