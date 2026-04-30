26 български плажа получиха "Син флаг" за сезон 2026 г.

Общо 26 плажа и 6 пристанища по Българското Черноморие бяха удостоени със "Син флаг" за сезон 2026 г., съобщиха от Българско движение „Син флаг".

"Това е най-високият брой сертифицирани обекти в историята на страната, поставящ България редом до дестинации, които залагат на чиста природа и безопасност, и подчертава устойчивите усилия на Движението за подобряване на качеството на морската среда и туристическите услуги", изтъкнаха от организацията.

През 2026 година Международното жури на Програма „Син флаг” отличи:

- плажовете: Бялата лагуна, Албена, Кранево Север, Кранево-Централен, Златни пясъци, Слънчев ден, Хижа „Черноморец“, Бяла Юг, Обзор-Централен, Робинзон, Свети Влас-Изток, Свети Влас-Нов, Свети Влас-Централен, Слънчев бряг-Север, Слънчев бряг-Централен, Слънчев бряг-Юг, Несебър-Юг, Поморие-Изток, Бургас-Север, Къмпинг “Черноморец“, Созопол-Централен, Созопол-Харманите, Дюни, Дюни-Юг, Аркутино, Бутамята,

- пристанищата: „Карантината”-Варна, Марина „Диневи“-Свети Влас, Поморие, Сарафово, Крайморие, Ченгене скеле.

Отличието „Син флаг“ е най-разпознаваемият в света екоетикет в туризма и се присъжда по строги международни критерии, отнасящи се до чиста морска вода, екологично управление, безопасност, образователни инициативи, достъпност, надеждна инфраструктура и поддържане на завидно ниво на обслужване. Сертификатът се подновява ежегодно след детайлна проверка и постоянен контрол, което гарантира, че плажовете и пристанищата поддържат устойчиво високо ниво на качество.