Украйна предлага по-дългосрочно прекратяване на огъня

В отговор на предложеното от руския президент Владимир Путин временно прекратяване на огъня заради честванията за Деня на победата, от Киев предложиха по-дългосрочно такова. Новината идва от украинския президент Володимир Зеленски.

Предложението дойде, след като Путин проведе телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп, по време на който руският лидер изрази готовност да обяви временно прекъсване на бойните действия около честванията на Деня на победата в Русия на 9 май.

По-рано Москва намали планирания си парад за Деня на победата - ежегодна демонстрация на военна сила - поради опасения от потенциални украински атаки.

"Ще изясним за какво точно става въпрос - няколко часа охрана за парад в Москва или нещо повече. Нашето предложение е дългосрочно прекратяване на огъня, надеждна и гарантирана сигурност за хората и траен мир", предложи Зеленски, цитиран от украинските медии.

Той добави, че е инструктирал украинските преговарящи да се свържат с американската страна, за да изяснят предложенията на Москва.

Русия отхвърля призивите

Коментарите на украинския президент подчертават продължаващия натиск на Киев за по-широко и по-трайно прекратяване на военните действия, след като Русия многократно отхвърляше призивите за пълно, безусловно прекратяване на огъня, като вместо това предлагаше краткосрочни и ограничени примирия.

Украйна обвини Русия в многократно нарушаване на предишни примирия, включително предполагаемо великденско такова по време на православния Великден, когато Киев заяви, че е регистрирал повече от 400 нарушения.

Преговорите са в застой

Размяната на реплики идва в момент, когато мирните преговори са в застой повече от два месеца, като дипломатическият фокус на Вашингтон се измества към конфликта с Иран и свързаните с него усилия за уреждане.

Последните тристранни преговори с участието на Украйна, Русия и Съединените щати се проведоха на 16 февруари. Последващ кръг, планиран за края на февруари, беше отложен малко преди американско-израелските удари срещу Иран.

Докато Киев се стреми да възобнови преговорите, руският външен министър Сергей Лавров заяви по-рано през април, че преговорите с Украйна в момента не са приоритет за Москва.

Основни разногласия продължават да блокират напредъка, особено по отношение на териториалните искания на Русия.

Украйна твърди, че замразяването на настоящата фронтова линия е най-реалистичната основа за прекратяване на огъня, докато Москва продължава да настоява украинските сили да се изтеглят от части от Донбас като условие за каквото и да е споразумение - искане, което Киев отхвърли.