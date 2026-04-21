Радев на гребена на перфектната буря: комфортна власт и сериозни рискове

"Забележително е това, което наблюдаваме, защото след осем избирателни цикъла – на българските граждани им писна и решиха, че няма да е "още от същото".

Над 1 400 000 българи припознаха Радев като лидер, но пълното му мнозинство в НС, осигурено от 131 депутатски мандата, носи и рискове, обясни политологът.

Рисковете пред Радев

"Дава комфорт да няма на практика отчетност в парламента, което е първият огромен риск".

Важно е какви хора ще назначи, но е важно и каква политика ще изпълняват те, коментира още Стефанов.

"Това е вотът на гражданите – не просто да заменят един полуавторитарен модел с изцяло авторитарен, те искат да видят политика за хората".

Смяната на главния прокурор и ВСС

Политологът коментира една от първите заявки, които даде Радев - за смяна на изпълняващия функциите главен прокурор и на ВСС.

Той призова ПП-ДБ да спазят дадените обещания за борба срещу корупцията. Ивайло Мирчев и Асен Василев пък казаха, че ще работят докрай за разграждането на модела "Борисов-Пеевски".

"ПП-ДБ не могат да бъдат обвинявани, че блокират или не стартират процеса, топката е в полето на Румен Радев. Нека да видим какво има на масата. Може би ще се използват взаимно- едните, за да затворят част от историята си, другите, за да започнат да пишат собствената си такава.

Но има нежелание от страна на Радев да се коалира по ключови политики с останали партии, основно с ПП-ДБ, тъй като другите са нежелани от него. Ако обаче желае да ремонтира Конституцията и да разчисти пътя пред госпожа Йотова за бъдещи назначения при евентуални кризи, ще се наложи не само с тях, но и с още някой. Тези прибързани приказки в един момент ще му бъдат припомнени. Милион и 400 хиляди души са вперили поглед в него като в маяк. Тази отговорност е чудовищна!"

ГЕРБ в нокаут, анти-вот за ДПС, Зарков не бива да понесе отговорност и още за резултата на "Възраждане"

ГЕРБ е губил избори, "но е бил в ситуация на нокдаун, в момента е в ситуация на нокаут", заяви Стефанов.

"Проснати са на пода и вече ги няма в мача. От тях нищо не зависи, евентуално - ремонт на Конституцията. Съмнявам се обаче, че Борисов ще хвърли оставка. Той е опитен политик, ще изчака, за да види какво се случва с новата власт, ще се готви за президентски и местни избори. Има хоризонт".

През последните 15-20 години съм чул ДПС да ги зануляват няколко пъти, но за първи път виждаме анти-вот, отбеляза още той.

Стефанов коментира и слабия резултат на БСП, който за първи път остави Столетницата извън парламента.

"Не би трябвало Крум Зарков да носи отговорността чисто оперативно за партия, която е водил два месеца и половина, може би заслужава доверие за още един електорален цикъл заради усилията, които положи в тази ситуация".

Политологът обърна внимание и на резултата на "Възраждане".

"Костадинов сам си го каза - твърде радикален е за всеки вкус. Доказа, че не може да помирише властта. Но симпатизантите му биха желали това, за което той говори, да се случи и затова отидоха при Румен Радев".

Избирателната активност успя да достигне само 50%, защото сме изгубили навик да гласуваме, посочи още Стефанов.