Столична община разкрива три нови автобусни линии от 15 септември

Нови автобусни линии №188, №191 и №192 ще свързват Кривина, Казичене, Бусманци и Герман с метрото от 15 септември, съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Промените са част от нова транспортна схема за югоизточните райони на София, с която за първи път се създава редовна автобусна връзка за село Кривина и се подобрява достъпът до метрото за жителите на Казичене, Бусманци и Герман, посочват от общинската администрация.

Предложенията, внесени от заместник-кмета по транспорт Виктор Чаушев със съвносители районните кметове на „Искър“ и „Панчарево“, бяха одобрени от Столичния общински съвет на днешното му заседание.

„В момента децата от Кривина изминават всеки ден близо три километра до училище в съседното Казичене пеша или с кола, ако родителите могат да помогнат. Редовна линия няма. С новата схема създаваме директна автобусна връзка и достъп до метрото. Това означава по-сигурен път до училище и по-малко зависимост от личен автомобил“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

От общината посочват, че новата организация на транспорта е резултат от анализ на потребностите в района, който е установил липса на директни връзки между населените места, затруднен достъп до метростанция „Искърско шосе“ и непредвидимо придвижване с действащите линии.

Линия №188 ще свързва Автостанция „Изток“ с квартал Враждебна, Бусманци, Казичене, Кривина и Герман и ще осигурява вътрешната свързаност между населените места.

Линии №191 и №192 ще осигуряват директен достъп до метростанция „Искърско шосе“ съответно от Казичене и Бусманци, както и от Кривина, като целта е да се съкрати времето за придвижване и да се намали необходимостта от прекачвания.

Паралелно с това се предвиждат и промени в съществуващи маршрути, така че новите и старите линии да работят като част от обща транспортна мрежа. Според общината досега придвижването в района е било затруднено заради дълги пешеходни разстояния и зависимост от личен автомобил, което е ограничавало достъпа до училище, работа и услуги, особено за ученици и възрастни хора.

Най-съществената промяна е за жителите на Кривина, където за първи път се създава редовен обществен транспорт и възможност за постоянна връзка с останалата част на града, посочват от Столична община.

Съгласно решението новите линии №191 и №192 трябва да започнат да се движат не по-късно от 15 септември 2026 г., а останалите промени ще бъдат въведени поетапно след необходимата организационна подготовка.

На днешното заседание на Столичния общински съвет прие и допълващ доклад за разкриване на нови и промяна на съществуващи автобусни и тролейбусни линии като част от по-широката политика на общината за подобряване на транспортната свързаност в София.