Актьорите от "Дяволът носи Прада" преди и сега СНИМКИ

Когато "Дяволът носи Прада" ("The Devil Wears Prada") излиза през 2006 г., филмът е посрещнат топло както от критиците, така и от публиката. Създаден по едноименния роман на Лорън Вайсбергер, той проследява изпитанията на младата журналистка Анди Сакс (Ан Хатауей) в безмилостния и взискателен свят на модата.

Началничката ѝ - внушителната и на моменти плашеща Миранда Пристли - оживява на екрана благодарение на Мерил Стрийп. Нейното изпълнение е определено от А.О. Скот от The New York Times като "визия за аристократична, целенасочена и изненадващо човешка елегантност".

Допълнителните актьори, сред които Стенли Тучи и Емили Блънт, внасят стил, остроумие и характерна хапливост, а епизодичните появи включват реални фигури от модната индустрия. Гаджето на Анди - Нейт Купър (Ейдриън Грение) - служи като своеобразно напомняне за предишния ѝ живот, докато Жизел Бюндхен е сред многото модели, които правят преход към актьорството във филма.

Продължението, логично озаглавено "Дяволът носи Прада 2" ("The Devil Wears Prada 2"), събира отново основния състав - Ан Хатауей, Мерил Стрийп, Стенли Тучи и Емили Блънт се завръщат на екран. Ейдриън Грение и Жизел Бюндхен не участват този път, но други актьори от оригинала отново са част от проекта през 2026 година.

Към тях се присъединяват и нови лица като Джъстин Теру и Кенет Брана, които внасят допълнителен стил, лукс и тежест във втория филм.

Нека видим актьорите как изглеждаха актьорите през 2006 г. и как изглеждат през 2026 година.

Ан Хатауей - Анди Сакс

Анди Сакс е младата журналистка с големи амбиции, добри намерения и нулева подготовка за модния фронт, на който случайно попада. Тя започва като момичето, което си мисли, че "модата не е чак толкова важна", а после животът, Миранда Пристли и един син пуловер ѝ обясняват, че всъщност - о, напротив, доста е важна. Анди е умна, работлива и морално ориентирана, но постепенно започва да разбира, че успехът в този свят не идва само с талант, а и с жертви, компромиси и способност да оцелееш след думите "That's all" ("Това е всичко"). Персонажът ѝ е сърцето на историята - човекът, през когото виждаме блясъка, хаоса и цената на амбицията.

Емили Блънт - Емили Чарлтън

Емили Чарлтън е първата асистентка на Миранда - човек, който вероятно може да организира модна седмица, да отмени самолет, да намери невъзможна рокля и да те унищожи с един поглед, преди да е изпила второто си кафе. Тя е саркастична, остра, изтощена, обсебена от модата и абсолютно убедена, че Анди е природно бедствие в човешка форма. Емили е комична, защото е драматична до последната клетка, но и много човешка - тя не е просто "злобната колежка", а човек, който е вложил всичко в мечтата си и иска този свят да я приеме. Персонажът ѝ носи най-сочния хумор във филма - сух, хаплив и перфектно сервиран.

Мерил Стрийп - Миранда Пристли

Миранда Пристли е главната редакторка, митът, легендата и причината всички в офиса да получават мини инфаркт, когато асансьорът звънне. Тя не крещи, не се обяснява и не губи време - просто влиза, прошепва две изречения и изведнъж петима души вече тичат за палта, ръкописи, самолетни билети и... емоционална стабилност. Миранда е ледена, елегантна, безмилостно взискателна и толкова влиятелна, че модната индустрия буквално се движи около нейното мнение. Но силата на персонажа е, че не е карикатура на "лош шеф" - зад тази хладна фасада има жена, която е платила тежка лична цена, за да остане на върха. Тя е плашеща, но и впечатляваща. Чудовище? Може би. Икона? Абсолютно.

Стенли Тучи - Найджъл Киплинг

Найджъл Киплинг е креативният директор и човекът, който вижда Анди не просто като поредната асистентка, която ще изгори за три седмици, а като някой с потенциал. Той е остроумен, стилен, саркастичен и достатъчно изморен от индустрията, за да казва истината с усмивка и леко убийствена елегантност. Найджъл е менторът на Анди - този, който ѝ показва, че модата не е просто дрехи, а култура, власт, идентичност и бизнес. В същото време е и един от най-човечните персонажи във филма - забавен, лоялен, леко циничен, но с голямо сърце. Той е типът герой, който може да ти каже, че изглеждаш ужасно, но после да те облече така, че да завладееш Париж. И то с много любов в сърцето.

