Един разговор между Путин и Тръмп не може да обърне негативните тенденции

Кремъл смята, че един-единствен разговор между руския и американския лидер Владимир Путин и Доналд Тръмп не може внезапно да подобри световната ситуация и да обърне негативните тенденции, тъй като концентрацията на конфликти е твърде висока. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, коментирайки експертно мнение, че телефонният разговор от предишния ден между Путин и Тръмп значително е разрядил световната обстановка, предава ТАСС.
"Не съм чувал подобни експертни мнения. Разбира се, един телефонен разговор едва ли може да подобри световната ситуация, защото, за съжаление, концентрацията на конфликти е толкова голяма и последиците от цяла поредица конфликти за международната обстановка и международната икономика са толкова сериозни, че, разбира се, е много трудно да се спрат тези тенденции за една нощ", каза Песков.
Същевременно той подчерта, че "телефонните разговори между двамата президенти могат да бъдат координирани много бързо".