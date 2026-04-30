Един разговор между Путин и Тръмп не може да обърне негативните тенденции

Кремъл: Ситуацията в света е толкова напрегната, че е трудно да се промени за една нощ

30.04.2026 | 14:44 ч.
Снимка: БГНЕС/ EPA

Кремъл смята, че един-единствен разговор между руския и американския лидер Владимир Путин и Доналд Тръмп не може внезапно да подобри световната ситуация и да обърне негативните тенденции, тъй като концентрацията на конфликти е твърде висока. Това заяви прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, коментирайки експертно мнение, че телефонният разговор от предишния ден между Путин и Тръмп значително е разрядил световната обстановка, предава ТАСС.

"Не съм чувал подобни експертни мнения. Разбира се, един телефонен разговор едва ли може да подобри световната ситуация, защото, за съжаление, концентрацията на конфликти е толкова голяма и последиците от цяла поредица конфликти за международната обстановка и международната икономика са толкова сериозни, че, разбира се, е много трудно да се спрат тези тенденции за една нощ", каза Песков.

Същевременно той подчерта, че "телефонните разговори между двамата президенти могат да бъдат координирани много бързо".

Русия Украйна война Песков Путин Тръмп
