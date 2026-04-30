Любен Дилов-син е получил инфаркт, а не инсулт, вече е контактен

Той не успя да положи клетва като депутат днес

30.04.2026 | 14:21 ч. Обновена: 30.04.2026 | 14:22 ч. 31
Снимка: БГНЕС

Любен Дилов-син е получил инфаркт, а не инсулт. Това съобщи председател на ПП "Движение Гергьовден" Георги Захариев в публикация във Facebook.

Той уверява, че състоянието на депутата от ГЕРБ е стабилно и за него се грижат най-добрите лекари. 

"Привет на всички, тъй като информацията за здравословното състояние на почетния председател на ПП “Движение Гергьовден” Любен Дилов - син е вече публична, но грешна, искам да изпреваря въпросите и да направя няколко уточнения. Не е инсулт, а инфаркт. Състоянието му е стабилно, хоспитализиран е в Рим и за него се грижат най-добрите доктори. Преди няколко дни се върнах от там. В момента семейството е там и се грижи за него. С молба да не се спекулира излишно, моля да не притеснявате семейството в този момент. Всякакви въпроси моля отнасяйте към мен", написа Захариев. 

Общинският съветник от Бургас Георги Маринчев, който е един от най-близките му приятели, също заяви, че става дума за инфаркт. 

"Всеки ден се чувам със семейството му, чух се и с него - контактен е и се възстановява", каза Маринчев пред "Флагман". 

Той уточни, че след веднага изборите Любен Дилов е пътувал за няколко дни до Рим със семейството си. Именно там той получил инфаркт, който действително е бил тежък, затова се наложило се да бъде поставен в кома.

От няколко дни Дилов вече е контактен и в по-добро общо състояние, а Маринчев за последно е разговарял с него преди няколко часа.

"Любен Дилов е получил медицински проблем по време на пътуване в чужбина. Това е причината да не положи клетва като народен представител. Той вече е в по-добро здравословно състояние", съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ.

Тази сутрин и бургаския депутат Жечо Станков изрази увереност, че Дилов скоро ще заеме мястото си в парламента.

Тагове:

Любен Дилов-син инфаркт Италия ГЕРБ
