Новини Днес | 28

Жена почина след катастрофа на пътя Велико Търново - Русе

Тя е станала край Самоводене

01.05.2026 | 10:22 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Жена е починала след катастрофа на пътя Велико Търново – Русе край Самоводене, съобщиха от МВР.

Катастрофата е затворила временно пътя Велико Търново - Русе. Произшествието е станало около 22:00 ч. снощи на входа на село Самоводене между два леки автомобила - румънски и български. Пострадала е възрастна жена, пътувала в българския автомобил, която е починала на път за болницата. 

На мястото е извършен оглед и е започнато досъдебно производство.

БТА припомня, че няколко часа преди това на същия път, в участъка между селата Самоводене и Поликраище стана друга катастрофа със загинал, в която са участвали турски тежкотоварен камион, два леки автомобила и микробус.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

