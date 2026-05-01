Скандал с украинска значка в БНТ, телевизията ще проверява случая

БНТ ще провери случая със свалената украинска значка на изпълнителния директор на студио "Орфей" към Министерството на културата Павел Павлов преди влизането му в студиото на държавната телевизия.

Павлов съобщи, че е трябвало да свали от ревера си значката с флага на Украйна преди участието му в предаването "100% будни".

"Въпреки изразеното от мен несъгласие ми бе наложено да сваля значката. Носенето на значка с цветовете на Украйна е символично изразяване на политическо мнение, което не е забранено от закона. Като обществена телевизия БНТ има задължение за плурализъм и безпристрастност и не следва произволно да цензурира мнение извън законовите рамки", се казва в писмото на Павел Павлов до Милена Милотинова.

Той е изпратил писмо до генералната директорка на БНТ Милена Милотинова. Скандалът идва часове след като конституционният съдия Янаки Стоилов при гостуването си в БНТ попита дали не трябва да се смени дизайнът на студиото. Той е в синьо и жълто – цветове, които съвпадат с тези на украинския флаг.

В писмо до медиите от телевизията казват, че "екипът поднася своите извинения към госта в предаването, който се е почувствал засегнат".

"Ще се изяснят всички обстоятелства около записа на празнично предаване "100 % будни". Ръководството не е давало никакви инструкции за ограничаване на свободата на изразяване, включително чрез носене на символи, отразяващи лични убеждения. Няма нито официална, нито неофициална политика за ограничаване на правото на изразяване на своите събеседници по какъвто и да е въпрос, нито ограничения за гости в предаванията, подкрепящи Украйна", се казва в позицията на държавната телевизия.