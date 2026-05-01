Тежка катастрофа край Ботевград, загинали са петима души (ОБНОВЕНА)

Петима души са загинали при тежка катастрофа на пътния възел край Ботевград.

Ударили са се кола и тир. Всичките жертви - петима мъже, са пътували в колата.

Сигналът е подаден около 7:00 ч. тази сутрин. Пътният инцидент е възникнал на второкласен път II-17, около двеста метра преди главния път, уточниха от полицията.

Лек автомобил, движещ се в посока София, по неустановени към момента причини, влиза в лентата за насрещно движение, и се удря челно в тир.

Към момента на местопроизшествието се извършва оглед, движението е пренасочено през с. Новачене. След огледа ще се образува досъдебно производство, за да се установят причините на инцидента.

От АПИ съобщават, че е ограничено движението по път II-17 в района на гр. Ботевград (при км 1) в двете посоки поради ПТП. Трафикът на леки автомобили в посока София се осъществява по път II-16 София - Ребърково, а в посока Враца се отклонява през Ботевград - Скравена - Новачене. Тежкотоварните автомобили в посока София изчакват на място.

Движението се регулира от "Пътна полиция".