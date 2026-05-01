IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Тежка катастрофа край Ботевград, загинали са петима души (ОБНОВЕНА)

Пътят е затворен в двете посоки

01.05.2026 | 09:04 ч. Обновена: 01.05.2026 | 09:56 ч.
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Петима души са загинали при тежка катастрофа на пътния възел край Ботевград. 

Ударили са се кола и тир. Всичките жертви - петима мъже, са пътували в колата.

Сигналът е подаден около 7:00 ч. тази сутрин. Пътният инцидент е възникнал на второкласен път II-17, около двеста метра преди главния път, уточниха от полицията. 

Лек автомобил, движещ се в посока София, по неустановени към момента причини, влиза в лентата за насрещно движение, и се удря челно в тир. 

Към момента на местопроизшествието се извършва оглед, движението е пренасочено през с. Новачене. След огледа ще се образува досъдебно производство, за да се установят причините на инцидента.

От АПИ съобщават, че е ограничено движението по път II-17 в района на гр. Ботевград (при км 1) в двете посоки поради ПТП. Трафикът на леки автомобили в посока София се осъществява по път II-16 София - Ребърково, а в посока Враца се отклонява през Ботевград - Скравена - Новачене. Тежкотоварните автомобили в посока София изчакват на място. 

Движението се регулира от "Пътна полиция".

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

катастрофа загинали
Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem