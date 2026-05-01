Откриха над тон храни без документи в магазин на димитровградския пазар

Те ще бъдат унищожени

01.05.2026 | 10:58 ч.
Над 1 тон различни видове храни без документи за произход и безопасност са конфискувани в Димитровград и ще бъдат унищожени. Те са открити в магазин на димитровградския пазар и в дома на неговия собственик. 

В нелегалния склад са намерени 607 кг млечни продукти, 450 яйца, 102 кг ориз, 91 л зехтин, 43 кг маслини, 26 кг бисквити, 28 кг туршия. Повечето от храните са турски. 

Свързани статии

В магазина са установени още 522 кг млечни продукти, 100 кг макаронени, бобови изделия, ориз и сладкиши, над 22 кг месни заготовки, 15 яйца. Сред продуктите има турски, гръцки и български.

На собственика на двата обекта ще бъдат съставени актове.

БАБХ храна без документи Димитровград
