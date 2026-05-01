Нова схема: десетки измамени с коли "втора ръка", внос от чужбина

По повод на зачестилите жалби от граждани, пострадали при закупуване на автомобили, внос от чужбина, омбудсманът Велислава Делчева се обърна към служебния министъра на вътрешните работи Емил Дечев с искане за информация за предприетите мерки за превенция и ограничаване на тази порочна практика.

Сигналите до институцията очертават системен и повтарящ се проблем - български граждани купуват моторни превозни средства, които към момента на сделката са с изрядна регистрация и не фигурират като издирвани. Впоследствие обаче се оказва, че същите автомобили са обявени за откраднати в международни и национални системи. Резултатът е един - МВР ги изземва, а добросъвестните купувачи понасят сериозни финансови загуби и тежки последици.

Данните от Министерството на вътрешните работи показват мащаба на проблема. През 2025 г. у нас са установени 786 автомобила, обявени за международно издирване чрез Шенгенската информационна система и Интерпол. Най-много са сигналите от Германия (193) и Нидерландия (120), като 269 автомобила вече са върнати на държавите, които са ги обявили за издирване.

Само от началото на 2026 г. са задържани още 113 издирвани МПС, като много от тях са били обект на лизинг или договори за наем.

Анализът на случаите показва ясен и повтарящ се механизъм - автомобили, взети на лизинг или под наем в чужбина, спират да се изплащат, обявяват се за издирване и междувременно се продават в България. Новите собственици ги купуват без да знаят реалния им произход и губят всичко.

В защита на правата на гражданите омбудсманът препоръчва повишено внимание при покупка на употребявани автомобили.

Купувачите трябва да се насочват към утвърдени търговци с добра репутация и да избягват сделки на подозрително ниски цени. Задължително е в договорите да се вписва реалната стойност на сделката, за да може при проблем да се търси пълно обезщетение.

Необходимо е да се правят предварителни проверки в структурите на МВР дали автомобилът е обявен за издирване, както и да се изискват и внимателно да се проверяват всички оригинални документи за произход и регистрация.

Критична остава и проверката по VIN номер чрез официалните представителства на съответната марка за проследяване на историята и установяване дали автомобилът е бил обект на лизинг или наем. Особено внимание се изисква при автомобили от Германия и Нидерландия, откъдето идват най-многото случаи. Препоръчва се още и да не се правят авансови плащания преди приключване на всички проверки.