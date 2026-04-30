САЩ се готви за грешен вид криза

Започва не с ракети, а с катери. Една сутрин десетки кораби на китайската брегова охрана започват да извършват "рутинни митнически проверки" на търговски кораби, приближаващи се до основните пристанища на Тайван. Китайските власти за гражданска авиация започват да изискват митнически манифести от полетите, влизащи и напускащи Тайван. Пекин настоява, че просто се позовава на съществуващото китайско митническо законодателство, което претендира за правото да регулира потока от хора и стоки във и извън "провинция Тайван".

Китайските дипломати настояват, че това не е блокада. Пекин няма намерение да лиши Тайван от глад, казват те. Хората и стоките могат да продължат да се движат свободно, стига да спазват китайските закони. Има само няколко важни изключения: край на вноса на оръжия в Тайван, край на компонентите с двойна употреба, които Тайван може да използва за производство на оръжия, край на американските военни „съветници“. Членовете на скептичната към Китай Демократическа прогресивна партия на Тайван, които Пекин нарича „сепаратисти“, също може да се затруднят с получаването на изходни визи. Същото може да се случи и с технологичните инженери в Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и техните семейства.

Белият дом бързо осъзнава основния проблем: тежестта на ескалацията вече е върху Съединените щати. Действията на Китай, макар и дълбоко тревожни, не прекъсват автоматично веригите за доставки. Те не са традиционни актове на военна агресия. Най-важният износ на Тайван – графичните процесори, които захранват революцията в областта на изкуствения интелект – може да продължи да тече към Съединените щати, поне засега. Но ако Вашингтон приеме тази нова нормалност, ще бъде матиран. Лишен от инструменти за самозащита, Тайван скоро ще загуби предимството си да се съпротивлява на китайския принуда. Вашингтон не може да се довери, че Пекин ще позволи на Тайван да изнася графични процесори свободно завинаги. Във всеки един момент Съединените щати теоретично биха могли да унищожат или деактивират производствените заводи на TSMC, за да предотвратят достъпа на Китай до тях. Но подобно действие би предизвикало финансова паника. Следователно Китай ще се възползва от предимството в най-съвременните възможности за изкуствен интелект, освен ако Вашингтон не реши да нанесе опустошителен икономически удар върху себе си, като в процеса си противопостави целия свят, пише външният научен сътрудник Ейк Фрайман за Foreign Affairs.

Американската политическа общност е инвестирала огромна енергия в подготовката за пълномащабно десантно нахлуване в Тайван. Безброй военни игри са проведени за неговото изучаване. Изслушванията в Конгреса са фокусирани върху броя на корабите и инвентара на ракетите. Военният баланс има значение. Но най-вероятните пътища към криза за Тайван минават през сивата зона: „карантини“, принудителни мобилизации на десантни сили от континенталната страна на Тайванския проток и други форми на балансиране на границата на конфликта. Общата черта на тези сценарии е, че те променят фактите на място, като същевременно прехвърлят тежестта на ескалацията върху Вашингтон. Съединените щати нямат интегрирана стратегия за управление на подобна криза. Те нямат предварително координиран икономически отговор със съюзниците, нямат доктрина за комуникация с финансовите пазари и нямат публично оповестен съвместен план за снабдяване на Тайван при карантинни условия или евакуация на американски и съюзнически граждани от острова.

По същество Съединените щати трябва да предотвратят криза около Тайван, а не просто война. Те трябва да демонстрират на Китай, че са готови да се справят с политическия и икономически шок, който би съпътствал тежка криза, че биха могли да смекчат непосредствения удар върху икономиката си и тази на съюзниците си и че, ако е необходимо, биха могли да задействат поетапно, но неумолимо частично отделяне от Китай. Съединените щати трябва да започнат да изграждат тези планове със съюзниците си още днес. В противен случай, ако възникне криза, те могат да се втурнат към ръба, да се паникьосат и да отстъпят – жертвайки Тайван, докато разрушават доверието в съюзите му по целия свят.

Китайският лидер Си Дзинпин твърди, че се стреми към „мирно обединение“ с Тайван, при което Тайван се подчинява под натиск на споразумение от типа на Хонконг „една държава, две системи“, приемайки, че е част от Китай, в замяна на правото да управлява собствените си дела автономно. След това Пекин би могъл да подкопае автономията на Тайван с течение на времето чрез постепенен принуда (както направи с Хонконг), като в крайна сметка поеме контрола върху базата за производство на полупроводници в Тайван

Твърдият краен срок, който Си е определил за постигане на това символично „обединение“, е 2049 г., същият краен срок за постигане на „национално възраждане“ – неговият по-широк проект. За Си двете цели са свързани. Националното възраждане означава установяване на пълно китайско превъзходство: икономическа модернизация, технологична самодостатъчност, неограничено военно господство и много други. Тайван е ключовият камък в арката на националното възраждане. Но един неуспешен ход срещу Тайван може да изложи на риск целия проект. В резултат на това Си действа методично, целяйки да изпита решителността на САЩ и да подкопае морала на Тайван, като същевременно постепенно предефинира статуквото.

Кампанията на Си Дзинпин за подчиняване на Тайван вече е усилие на цялото правителство, което интегрира всички инструменти на националната мощ на Китай. Бойци на Народно-освободителната армия (НОАК) безмилостно навлизат в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на Тайван. Дронове с голяма продължителност на живот кръжат над острова. Китайските съдилища изискват трети страни да депортират тайвански граждани в Китай, за да бъдат изправени пред обвинения. Отделът за работа на Обединения фронт провежда дезинформационни операции и култивира агенти в тайванските служби за сигурност.

Си Дзинпин има и други възможности в сивата зона. Китай би могъл демонстративно да се мобилизира за десантно нашествие, препозиционирайки мобилни ракети и граждански мегафериботи, изпращайки ядрени подводници и разполагайки десантни части на НОАК, под прикритието на рутинно „учение“, както направиха руските сили, когато се струпаха на украинската граница през есента на 2021 г. Това би поставило Тайван под огромен психологически натиск. И ако Си Дзинпин прецени, че реакцията на САЩ и съюзниците е слаба, той би могъл да нанесе кинетичен първи удар с малко предварително предупреждение.

Но Пекин може да предпочете карантината като свой първи ход поради нейната финес. Утвърждаването на контрол върху икономическото бъдеще на Тайван би демонстрирало принципа, чрез който Пекин се надява да принуди всяка друга страна в региона. Регионалното господство, постигнато чрез карантина, не би изисквало инвазия и окупация. То просто би изисквало от Пекин да установи нормата, че може косвено да контролира как тези страни се ангажират със световната икономика. Ако Си Дзинпин може да докаже, че Съединените щати не могат ефективно да се противопоставят на този подход, мрежата от съюзи на Вашингтон в региона би претърпяла непоправими щети.

Геополитическа криза около Тайван би могла лесно да се превърне във финансова криза много преди някоя от страните да е прекратила търговията или финансовите потоци. Никой инвеститор не иска да бъде последният, който ще ликвидира позициите си, ако отношенията между САЩ и Китай се влошат. Застрахователите биха могли превантивно да спрат покритието за товари, преминаващи през Източнокитайско и Южнокитайско море, които превозват основни суровини за почти всеки значим електронен продукт на земята. Най-малкият намек, че производството на полупроводници в Тайван може да бъде нарушено, би могъл да срине технологичните акции.

Когато Първата световна война избухва през август 1914 г., прекъсването на търговията и потоците от злато предизвиква незабавна финансова криза. Великобритания затваря Лондонската фондова борса за повече от шест месеца. В днешната далеч по-интегрирана световна икономика каскадните ефекти вероятно биха били значително по-големи. Търговията като дял от световния БВП е приблизително два пъти по-висока от нивата от 1914 г., а веригите за доставки са по-специализирани и по-трудни за бързо преместване. При криза в Тайван първоначалната пазарна реакция вероятно би била бърза промяна в златото, швейцарските франкове и „безопасните“ активи в щатски долари, като например държавни облигации. Но ако централните банки и финансовите министерства в съюзническите страни не успеят да се координират ефективно, тези потоци биха могли бързо да се обърнат, както се случи през 1914 г. Ако инвеститорите разберат, че съюзниците не са подготвени за икономическия шок от евентуално разкъсване, те биха могли да се изкушат да заложат на пропукване на доверието в САЩ и съюзниците. На практика това може да означава срив на пазара на облигации в рамките на дни или седмици след действие на Китай.

Ако Китай наистина засили натиска, Съединените щати ще имат само две възможности да успокоят пазарите: да толерират постепенното установяване на контрол от страна на Китай върху икономиката на Тайван или да разгърнат мащабен и координиран пакет от мерки за реагиране на фискална и парична криза. Последното почти сигурно би било мъдрият и политически необходим ход. Но никой икономически стимул не би могъл наистина да смекчи световната икономика, ако Съединените щати се ангажират да водят икономическа война срещу Китай.

В криза в сивата зона западните страни може също да се изправят пред напрегнатия въпрос дали да евакуират чуждестранни цивилни. Приблизително 11 000 американци, 16 000 японци и близо един милион други чуждестранни граждани се намират в Тайван по всяко време. Вашингтон би се опитвал да направи четири противоречиви неща едновременно: да изведе американците от опасна зона, да увери Тайван, че не бива да капитулира, да увери финансовите пазари, че не бива да се паникьосват, и да предупреди Пекин да не настоява повече. Тези цели са в пряко противоречие. Обявяването на евакуация би сигнализирало, че Съединените щати се готвят за предстоящ конфликт и би могло да предизвика същата паника, която Вашингтон се стреми да предотврати. Пекин би могъл да го интерпретира като знак за колебание на САЩ, насърчавайки по-нататъшна ескалация. Лидерите на Тайван биха могли да го интерпретират като изоставяне и, чувствайки се притиснати в ъгъла, да капитулират пред Пекин. Пазарите биха могли да го разчетат като потвърждение, че войната е неизбежна.

За разлика от Украйна, където милиони биха могли да избягат по суша към съседни страни, островната география на Тайван прави въздушната евакуация единствената възможност. Масова въздушна евакуация би направила евакуациите на Сайгон или Кабул да изглеждат бързи и организирани. Стотици хиляди тайвански граждани биха се опитали да напуснат едновременно, наддавайки се с чужденци за ограничен брой места в полетите на заминаващи. Дори ако търговските превозвачи работеха нормално, пак щеше да отнеме поне седмица, за да се евакуират всички чуждестранни граждани, а вероятно и повече от месец.

Вашингтон и неговите съюзници нямат добри възможности за справяне с проблема с чуждестранните цивилни в Тайван. Те биха могли да се опитат да извършат евакуация, като същевременно казват на Тайпе, че защитават цивилните си, защото се готвят да се бият, а не защото се готвят да си тръгнат. Но това може да изглежда неправдоподобно и би могло да разклати морала на Тайван. Като алтернатива, Вашингтон би могъл да избере изобщо да не провежда евакуация, като по този начин на практика третира чуждестранните граждани в Тайван като човешки щитове. От една страна, тяхното присъствие може да накара Пекин да се замисли два пъти преди бомбардиране или блокиране на острова. Но умишленото оставяне на цивилни в зона на конфликт е високорискова и може да се твърди, че е неетична стратегия. Който и вариант да изберат съюзниците, те трябва да се координират предварително. Импровизацията е малко вероятно да завърши добре.

Съединените щати се нуждаят от интегрирана стратегия за възпиране и, ако е необходимо, за реагиране на криза в сивата зона. Това ще изисква подход, основан на четири стълба, който използва всички инструменти на САЩ и съюзническата им сила, за да сигнализира както за решителност, така и за сдържаност.

Първият стълб на възпирането е политически. Вашингтон трябва да задълбочи ангажираността си с Тайван, не само чрез продажби на оръжие, но и чрез търговски и инвестиционни споразумения, партньорства за енергийна сигурност, публични уверения за продължаваща подкрепа и тих частен натиск върху Тайпе да разшири собствените си стратегически запаси и ефективно да обучава и въоръжава армията си. Той трябва да поддържа открит диалог и продуктивни отношения с всички водещи политически партии в Тайван. Той трябва да изгради и поддържа „основна коалиция“ от държави, които имат общи интереси за запазване на почтен мир в региона, а именно Австралия, Канада, Япония и Обединеното кралство. Заедно със Съединените щати тези страни представляват над една трета от световния БВП и близо половината от световните разходи за отбрана. Това ядро ​​трябва съвместно да разработи планове за действие при извънредни ситуации за реагиране при карантина, евакуация, снабдяване и икономическа координация, както и да се консултира и координира политическите послания.

Вторият стълб на възпирането е военният. Съединените щати трябва да дадат приоритет на асиметричните способности, които използват трайните им предимства пред Китай в областта на далекобойните боеприпаси, безпилотните летателни апарати, подводната война, електронната война и военноморските мини. Те трябва да възстановят остарялата си система за морска логистика в тясно сътрудничество с Австралия и Япония. Базата на отбранителната промишленост се нуждае от спешни реформи, които да се основават на реформите в процеса на обществени поръчки, приети от Конгреса и Пентагона през последната година. Вашингтон също трябва да направи трудни избори, като задържи определени способности от Близкия изток, така че американските сили да останат готови да се бият в Тихия океан. Колкото повече Китай засилва натиска в сивата зона, толкова по-дълбоко трябва да стане сътрудничеството с Тайван в областта на отбраната и промишлеността.

Третият стълб е стратегическият. Китай е ангажиран с най-бързото натрупване на ядрени оръжия от началото на Студената война, насочвайки се към 1500 бойни глави до 2035 г. Неговата доктрина за стратегическо възпиране е умишлено неясна, предназначена да усложни вземането на решения от САЩ на всяко ниво на ескалация. Съединените щати трябва да продължат да модернизират своите ядрени сили и системи за доставка, да разположат повече способности със среден обсег в Индо-Тихоокеанския регион и да проучат споразумения за споделяне на ядрени оръжия с Япония и Южна Корея. Китай трябва да продължи да измества своите системи за командване, контрол и наблюдение от малък брой сложни, изключително скъпи спътници, които са уязвими за атаки, към по-устойчива мрежа от дронове, плаващи шамандури, балони и малки, евтини спътници в ниска околоземна орбита. Вашингтон също трябва да третира изкуствения интелект като стратегически инструмент. Той трябва да използва контрол върху износа и други инструменти, за да поддържа лидерството на САЩ, като същевременно внимателно сигнализира за своите нововъзникващи възможности, базирани на изкуствен интелект, като например кибероръжия.

Четвъртият стълб на възпирането, икономическото възпиране, изисква най-голямо преразглеждане на подхода. Както аз и Хюго Бромли твърдим на тези страници , политиките, заплашващи икономическо взаимно гарантирано унищожение – широкообхватни санкции, финансово изключване, прекъсване на търговията – не са сериозни варианти, освен в най-екстремните сценарии. Тяхното прилагане би изисквало устойчива политическа воля за толериране на тежка самопричинена болка.

В мирно време Съединените щати и техните съюзници могат да използват лавинно разделяне, за да прекъснат зависимостите от Китай за малък брой високочувствителни продукти като дронове и лекарства, оставяйки по-голямата част от търговията с Китай непроменена. Ако това се направи сега – преди да възникне криза – това би довело до доказателство за концепцията. След това, ако Китай премине червените линии на САЩ в бъдеще, съюзниците биха могли да предприемат същия подход към по-широк дял от търговията, евентуално на ускорена основа и работейки с по-голяма коалиция.

Най-трудната част от прекъсването на критичните зависимости от Китай би било ограничаването на претоварването. Днес трети страни и частни фирми купуват евтини стоки и части в Китай, трансформират ги или ги етикетират погрешно, за да скрият произхода им, и ги изпращат на съюзнически пазари, за да избегнат тарифи. За да предотвратят необузданото претоварване в отговор на лавинообразното отделяне, Съединените щати и съюзническата им коалиция биха могли да създадат съвет за сътрудничество в областта на икономическата сигурност, който да координира прилагането на правилата за произход и да помага на страните партньори да осигурят икономическите си граници. Съветът няма да бъде многостранна агенция с власт над своите членове като Световната търговска организация. Членството ще бъде отворено за всички страни, включително тези, които търгуват интензивно с Китай; единственото условие би било честността на отчитането на търговията. Той би могъл да предложи на своите членове техническа подкрепа за наблюдение на веригата за доставки и споразумения за споделяне на данни. Ако американските търговски партньори систематично претоварват контролирани от износа американски продукти в Китай или претоварват китайски части на американския пазар без точна документация, той би могъл да разследва. Ако Вашингтон подложи несъответстващите страни на същите тарифи, квоти или контрол върху износа, както направи с Китай, той би могъл да призове членовете на съвета да го подкрепят.

И четирите стълба на тази стратегия трябва да бъдат насочени не към Китай или Китайската комунистическа партия, а към самия Си. Те трябва да го убедят, че започването на криза заради Тайван би обезсмислило напредъка, който вече е постигнал към националното възраждане. Те трябва да го убедят, че тайванската криза не би била само военно скъпа, но и политически изолираща, икономически разрушителна и стратегически безполезна, защото Съединените щати и техните съюзници биха могли да използват криза, за да преструктурират регионалния и световния ред по начини, които правят националното възраждане недостижимо. Инструментите за това съществуват; те просто трябва да бъдат обединени в рамките на една единствена стратегия.

Си демонстрира сдържаност през 13-те си години на власт. Той все още може да бъде възпран, стига Вашингтон да му предлага причини да бъде търпелив. Съединените щати, техните съюзници и народът на Тайван могат да поддържат мира за още едно поколение, но само ако съюзниците започнат да се готвят за криза, а не просто за война.