ДПС на консултации при Йотова: Предстои по-труден период за България

"Прогресивна България" спечели изборите с абсолютно мнозинство. Обикновено в тази зала чертаем варианти за коалиция за управление, но сега ситуацията е различна - ПБ носи цялата отговорност за това как ще изглежда изпълнителната власт. Амбицията ни е до края на седмицата България да има ново правителство.

Това каза президентът Илияна Йотова в началото на консултациите с ДПС.

"Слушах ви внимателно в НС, говорите, че ще сте опозиция и коректив на изпълнителната власт, но запомних и едно изречение - че ще имаме съюзник за това да свием ножицата на неравенствата. Първата задача на правителството е да се приеме нов бюджет на страната, което е трудна задача, тъй като ще е за половин година. Ние всички сме длъжници на гражданите, беше трудно да се работи през тези месеци с бюджет от миналата година, и то с бюджет в лева. Бяхме на ръба да блокираме много неща в страната - на институциите и на секторните политики, затова от качествената работа на НС зависи как ще завърши тази година", допълни Йотова.

Президентът попита ДПС за становището им по отношение на съдебната реформа, както и по икономически въпроси.

"Нормален диалог между институциите"

"Предстои по-труден период за България. Заявихме вече, че българите показаха какво искат оттук нататък. Уважаваме, че те дадоха доверие на една политическа партия коалиция "Прогресивна България". Ние ще бъдем опозиция, но ще държим да има нормален диалог между партиите и институциите, ще работим за правата и достойнството на всеки български гражданин", заяви Айтен Сабри, заместник-председател на ПГ на ДПС.

Справедливостта и честността са на преден етап, добави Сабри. Ще се опитаме да отстояваме правата на гражданите по всякакъв начин, повтори тя. Бяхме заявили, че ще продължим доброто партньорство с Европа и САЩ. Ще подкрепим и всяка политика, която е за хората, за това те да живеят достойно, за семействата и нашите младежи, както и за нашите родители, които заслужават достоен начин на живот. За бюджета ще подкрепим политика, която е в интерес на бизнеса, общините и хората, каза още Сабри.

Халил Летифов обяви, че партията осъзнава, че има наслагани проблеми във времето, както и отговорността, делегирана от българския народ. Той увери, че ДПС ще участва във всички дебати по важните приоритети.