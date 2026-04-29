Нинова: Писна ми, коалицията с ГЕРБ и ДПС срина БСП

Корнелия Нинова, председател на национално движение "Непокорна България" и бивш лидер на БСП, обясни защо е публикувала остър пост в социалните мрежи, насочен към нейни бивши съпартийци и към Сергей Станишев.

"Да, писна ми, защото от две години нямам нищо общо с БСП. Изключиха ме от партията, заради това, че дълго време, около 10 години бях абсолютно желязна стена срещу това Бойко Борисов и Делян Пеевски да проникнат да превземат БСП и да направят коалиция", заяви пред bTV Нинова.

Тя твърди, че през годините са ѝ били отправяни различни предложения, които е отказвала.

"Предлагаха ми да съм председател на парламент, евродепутат, посланик. Отказвах всичко и не предадох БСП", заяви тя.

На въпрос дали съжалява за тези откази, Нинова беше категорична: "О, не. И сега да ми го направят това предложение, пак така ще постъпя. Това е въпрос на принципи и на разбиране, че с мафията в сговор не се влиза."

Според нея участието на БСП в коалиция с ГЕРБ и ДПС е ключова причина за срива на партията.

"Бях изключена, направиха коалиция с ГЕРБ и ДПС и приключиха партията", каза Нинова.

Тя призна, че е допускала грешки като лидер, но подчерта, че не е преминала определени граници.

"Аз съм правила грешки, но една не направих. Не допуснах никога БСП да бъде употребявана като маша в задкулисни договорки, в сглобки, в безпринципни коалиции, които изневеряват на хората, които подкрепят БСП."

По думите ѝ сделката за съставянето на последното редовно правителство е била "договорена задкулисно".

"Самата сделка за заключване на това правителство за мен е договорено задкулисно", заяви Нинова и добави, че според нея зад подобни договорки стоят „обществени поръчки, пари и постове".

На изборите на 19 април "БСП-Обединена левица" получи 3,017% и остана под четирипроцентната бариера за влизане в парламента

В разговора беше засегната и темата за публикацията ѝ срещу Сергей Станишев, в която тя намеква за ролята му около фалита на КТБ. Нинова заяви, че има информация и факти, но призова институциите да дадат отговори.

"Навремето, ако си спомняте, Иван Гешев произнесе едно изречение, че политици са взимали чували с пари от там", каза тя.

По думите ѝ като депутат многократно е настоявала прокуратурата да назове имената.

Бившият лидер на БСП коментира и издигането на Румен Радев за президент.

Тя припомни, че името му е било предложено в период, когато партията е търсела кандидат.

"Конкретното предложение ми беше донесено от административния директор на „Позитано“ 20 Александър Найчев. Срещнахме с всички кандидати, включително и с Румен Радев. Одобрихме го на пленум на националния съвет и така тръгнаха нещата", разказа Нинова.

Тя призна, че не е очаквала години по-късно Радев да предизвика толкова силен политически ефект.

Според Нинова резултатът на Румен Радев на изборите е изненадал всички, включително и него самия.

Нинова заяви още, че ако Радев разполага с мнозинство, той може много бързо да изпълни обещанията си.

"Нищо не му пречи всичко, което обеща да го направи точно за между 5 и 6 минути. Толкова е едно гласуване с зеления бутон в парламента", уточни тя.

По думите ѝ първият тест ще бъде отношението към обществените поръчки и парите на олигархията.

"Неговата основна теза беше, ще се боря с олигархията, ще спра публичния поток пари, т.е. държавните пари, към олигарсите. Точно две минути изисква да се прекратят всички обществени поръчки", заяви Нинова.

Тя коментира и темата за еврозоната, като посочи, че според нея България не е отговаряла формално на изискванията. Според нея връщане към лева не е реалистично, но може да бъде потърсена отговорност за подадените към европейските институции неверни данни.

По отношение на Украйна Нинова заяви, че Радев е бил скептичен към помощта и според нея парламентът може бързо да вземе решение за спирането ѝ.

"Пак за две минути решение на парламент е да спре всичко. Дали ще го направят? Не вярвам", коментира тя.

Най-важната тема според Нинова обаче остава бюджетът и цените. Тя постави под съмнение твърденията, че в бюджета няма средства.

Нинова посочи, че основните приходи в бюджета идват от ДДС и акцизи и според нея заради поскъпването приходите би трябвало да са много по-високи.

"Приходите в бюджета за 2025 г. са 55 милиарда. От тях 26 са от ДДС и 8 са от акцизи. Повече от половината. Заради увеличението на цените, които станаха лев – евро, това е почти двойно. Приходите от ДДС и акцизи трябва да са двойни. Тоест бюджетът трябва да е препълнен", коментира Нинова, която беше и министър на икономиката в правителството на Кирил Петков.

Според нея, ако отново се твърди, че няма ресурс за повишаване на доходите, това трябва да бъде поставено под съмнение.