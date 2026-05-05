Божанов: След изборите ПБ промениха реториката

Съпредседателят на ДБ Божидар Божанов коментира, че след изборната победа “Прогресивна България” в променила реториката - вече не се говори за демонтаж на модела Борисов-Пеевски.

“Дано това е реторически гаф, а не подготвяне на почвата за прегрупиране на олигархиите”, каза пред bTV Божанов.

По думите му не е изненада, че президентът Илияна Йотова е защитила служебният министър на финансите Георги Клисурски. “Все пак тя е човекът, назначил служебното правителство - да, от ограничен кръг лица, но все пак можеше да избере някой от кандидатите с надпис “Пеевски“ на челото. Избра екипа, предложен от Гюров, което беше правилната стъпка. Това бяха най-честните избори“, коментира Божанов.

По думите му темата на комисията, която искат да разследва имуществото на Делян Пеевски, е да изследва разминаванията и бездействието на институциите. “Ние сме подавали сигнал към тях и те не са си свършили работата. Комисията не само трябва да разбере откъде Пеевски има пари да пътува с частни самолети, защо декларираното от фирмата, която му изплаща дивидент и това, което той е декларирал като доходи се разминава с десетки милиони, а и защо институциите са си затворили очите“, обясни Божанов.

“Подадохме сигнал до прокуратурата за несъответствие. Тя образува досъдебно производство и съвсем скоро след това го прекрати. Това е начин да се заобиколи възможността на сигналоподателя да обжалваме. И КОНПИ, и прокуратурата, и НАП, и Сметната палата не са си свършили работата, вероятно под политическо покровителство“, на мнение е депутатът.

Божанов припомни, че и в предишния редовен кабинет “Желязков“ са се заявили като конструктивна опозиция. „Казахме, че няма да сме кресливи, няма да се заяждаме на дребно, няма грешки, направени от неопитност или недоглеждане, да бъдат превръщани в огромни скандали. Но всяко отклоняване от обществен интерес ще бъде посочвано и изобличавано много остро“.

“Няма да си мълчим, ако следващото правителство се отклони от мандата, който е получил от българските граждани на тези избори. Той е много ясен и много силен - за демонтаж на модела Пеевски-Борисов. Ние това казахме и на консултациите“, обясни Божанов.

“За съжаление, в последните няколко дни след изборната победа “Прогресивна България“ промениха реториката - казват се общи фрази какво ще има оттук нататък, но разграждането на модела изчезна. Дано това е реторически гаф, а не подготвяне на почвата за прегрупиране на олигархиите, каквито много пъти сме виждали в българската политика“, коментира той.

Съпредседателят на ДБ обясни, че са опозиция по волята на българските избиратели.

“Тя не участва в кабинет и не го подкрепя. Това е най-логичното политическо действие. Защото подкрепата означава носене на отговорност. Ние няма как да носим такава за кабинет, избран от друг“, смята Божанов.