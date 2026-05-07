Москва призовава чужди държави да евакуират предварително дипломатите си от Киев, в случай че Украйна се опита да провали честванията на 9 май в Москва, заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от ТАСС.

Дипломатът заяви, че на 4 май 2026 г. Министерството на отбраната е публикувало официално изявление "във връзка със заплахите на киевския режим за удари по Москва на свещения празник за всички руснаци - Деня на победата във Великата отечествена война.

"Руското външно министерство настоятелно призовава властите на вашата страна/ръководството на вашата организация да приемат това изявление с максимална отговорност и да осигурят ранна евакуация на дипломатическия и другия персонал на мисиите, както и на гражданите, от Киев поради неизбежността на ответен удар от страна на въоръжените сили на Руската федерация срещу Киев, включително центровете за вземане на решения, ако киевският режим осъществи своите престъпни терористични планове по време на честването на Великата победа", се казва в съобщението.

Заплахи от киевския режим

Захарова обърна внимание на хронологията на събитията. "На 4 май 2026 г., по време на срещата на върха на Европейската политическа общност в Ереван, лидерът на киевския режим Зеленски направи агресивни и заплашителни изявления за намерението си да провали свещения празник Ден на победата в Москва с терористични актове. Присъстваха представители на някои страни от ЕС. Никой от тях не спря лидера на киевския режим“, каза Захарова.

"В същия ден Министерството на отбраната на Руската федерация издаде предупреждение, което беше отговор на агресивните намерения на Зеленски. Подчертавам, че това беше направено като ответна мярка“, добави говорителят на руското МВнР.

"Ако страните от ЕС си мислят, че ще могат да заглушат публично изразените заплахи, така да се каже, да заметат под килима агресивните изявления на Зеленски, тогава те жестоко се лъжат“, продължи Захарова.

"Добре осъзнаваме отношението на колективното западно малцинство към 9 май: те систематично унищожават съветското мемориално наследство, изкопават пепелта на съветските войници, пренаписват и изопачават историята. Именно те, като въоръжават Украйна, са съучастници в престъпните планове на киевския режим", се казва още в изявлението ѝ.

"В този случай инстинктът за самосъхранение не бива да ги подвежда. Ние не говорим от позиция на агресия, ние говорим от позиция на неизбежен отговор на агресията. Така трябва да се тълкува изявлението на Министерството на отбраната на Руската федерация от 4 май и следващите ни стъпки. Определено не е необходимо да се премълчава. Трябва да се приеме много, много сериозно“, каза дипломатът.

Руското министерство на отбраната обяви примирие на 8-9 май в чест на честването на Победата на съветския народ във Великата отечествена война. Според министерството Русия очаква Украйна да последва примера ѝ, но в случай на опити на киевския режим да удари Москва на 9 май, за да провали честването, руските войски ще нанесат масиран ответен удар по центъра на Киев. Русия, въпреки наличните възможности, преди това се е въздържала от подобни удари по хуманитарни причини, съобщи Министерството на отбраната. Министерството заяви, че руската армия ще предприеме всички необходими мерки, за да гарантира безопасността на празничните събития.