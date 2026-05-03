Божидар Божанов намекна за тест към правителството на Радев, какъв е той?

Обществените средства трябва да се разходват разумно и с ясен контрол, за да се предотвратяват рискове и да не се допуска корупция. Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, съобщиха от пресцентъра на партията.

Той даде пример с отпуснати преди години средства за укрепване на свлачища. "Бяха раздадени близо половин милиард лева, а от десетки свлачища са укрепени едва няколко. Това показва колко е важно да се ограничи корупционният елемент, за да има ресурс за реални решения", посочи той.

Божанов коментира още, че изводите от работата на предишната парламентарна комисия "Нотариуса" са се превърнали в законодателни решения.

"От тази комисия излязоха много детайли за моделите на влияние. Част от предложенията ни в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт стъпват именно на това. Затова предлагаме и нова комисия за "Осемте джуджета“, която при сегашния мандат може да работи по-ефективно и да стигне до още по-ключови разкрития", заяви той.

По думите му в политиката символите имат огромно значение. "Затова един от първите ни законопроекти е за премахване на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Това е знак накъде тръгва властта", каза Божанов.

Той акцентира и върху предложенията за промени в продуктовите такси. "На пръв поглед това е експертна тема, но всъщност става дума за превзета система, в която таксите за всеки електроуред или автомобил отиват в определен мутренски кръг, който е превзел системата. Нашият законопроект спира това и въвежда реална конкуренция", посочи той.

Според него именно тук ще се види дали има истинска промяна. "Това е тест - ако ситуацията се запази, значи има прегрупиране и ресурсът просто се пренасочва", заяви съпредседателят на "Да, България".

Той даде и пример от здравеопазването. "При търговете за лекарства в частните болници се виждат огромни разлики в цените за едни и същи продукти, което води до източване на НЗОК. Това също трябва да бъде коригирано", подчерта той.

По отношение на т.нар. "домова книга" Божанов припомни, че предложението не е на "Демократична България". "Нашият проект за Конституция предвиждаше модел, при който последното редовно правителство става служебно. Вариантът с домовата книга беше предложение на ГЕРБ“.

Според него проблемите при служебните кабинети са резултат от политическата конюнктура, а не от самата система. "Видяхме и обратния пример - сегашният служебен кабинет с Андрей Гюров, който се справи изключително добре с основната задача да организира честни избори. Това показва, че системата сама по себе си не е лоша. Лошо е, когато някой я е овладял", заяви Божанов.

Той подчерта, че предложенията на "Демократична България“ за промени в Закона за съдебната власт са насочени към подобряване на процедурите за избор на ВСС. "Искаме по-добър подбор, по-стойностни кандидати и сериозни проверки за зависимости", каза той.

"Има десетки такива проблеми, които ние описваме и предлагаме да бъдат коригирани. Ще продължим да следим има ли воля за промяна по всички параметри, защото това очакват гражданите", обобщи Божанов.