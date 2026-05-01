Божидар Божанов: Разделение беше по инициатива на ПП, грешка е

ПП и ДБ вече са в отделни парламентарни групи — факт, който на практика разби коалицията в парламента.

"Това разделение е грешка, то беше по инициатива на ПП. Опитахме да ги убедим, че не е в интерес на избирателите, които очакват да получат по-силен субект. Предстои еднолично управление от неясен субект, рисковете от концентрация на власт са изключително високи", заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов пред Bulgaria ON AIR.

"Нямаше добри аргументи за това разделение. Не е честно спрямо избирателите, те не се интересуват ние по какви теми спорим. Те искат да имат силен инструмент, който да противостои на опасните тенденции в държавата", подчерта гостът в предаването "Денят ON AIR".

Според Божанов на президентските избори ПП и ДБ са длъжни да са максимално единни и фокусирани.

"Такова разделение поставя под риск това. Ще опитаме да го превъзмогнем. За президентските избори имаме споразумение, няма как да има отделни кандидатури. На този етап не обсъждаме имена. Не е добре да се чуват имена в ефир, това поставя под риск самия процес. Ще се стигне до единна кандидатура", каза още депутатът от ДБ.

"В сектор "Правосъдие" много работа е свършена, докъдето ни позволяваше мнозинството. Съдебната реформа трябва да продължи с избор на ВСС и промени в Закона за съдебната власт. Промените във ВСС трябва да се случат. 160 гласа се събират трудно. Сега тези 160 гласа ги има и е ясно, че промяната следва", посочи Божанов и обясни промените, които от ДБ са внесли за Закона за съдебната власт относно избора на членове на ВСС и предлагането им.

Квоти няма, те излизат на база на парламентарната практиката, уточни депутатът.

По думите му, ако ще минем от модела "ти си го избра" към модела "някой друг си го избра", то няма смисъл това да се прави.

"Тези хора там трябва да имат собствена воля. Не трябва това да се превърне в една сделка", категоричен е Божанов.

"Подкрепа се търси, никой не е дошъл да ни каже "бихте ли ни подкрепили за председател на парламента". Решихме да гласуваме "въздържал се". Поздравих новоизбрания председател и му пожелах успех", отбеляза гостът.

Божанов потвърди, че ще подкрепят разумните предложения на "Прогресивна България", които имат мандат за промяна на системата.

"Ако се отклонят, ние ще им търсим отговорност. Без да имаш конкретика, само да разказваш някакви мерки... Чух от "Прогресивна България", че те ще пробват всички мерки. Ще предложим и ние такива срещу инфлационния натиск с външен произход".

На консултациите при президента ще кажем, че мандатът е за промяна на системата и ако те се ослушват или залитнат в опити да се договорят с олигархията, ние ще сме много твърда опозиция, настоя Божанов.