Йотова връчва мандата за съставяне на правителство на 7 май

“Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа”, каза президентът Илияна Йотова след проведените днес консултации с парламентарно представените политически партии и коалиции.

“Имам уверението от първата политическа сила, че ще дойдат с изпълнен мандат и от следващата седмица ще имаме редовно правителство”, каза още Йотова.

Днешните консултации Йотова определи като “много съдържателни“.

“Всички дойдоха с вече готови законодателни програми, така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още от следващата седмица“, добави Йотова.

Бюджетът е приоритет

Президентът отбеляза, че има общ приоритет – трябва да се започне с бюджета.

“Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала. Бюджет, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите“, каза Йотова.

Тя посочи, че едновременно с това всички са заявили своето желание и уверение, че това няма да стане на цената на повишаването на данъците, и всички социални плащания ще бъдат изпълнени.

С благодарност към партиите

Йотова благодари на парламентарно представените партии и ръководствата на ПГ и конкретно на представителите на “Възраждане“, че са се отзовали на поканата за консултации при държавия глава.

“Всички те дойдоха не за да изпълнят своето формално задължение, а консултациите наистина бяха много съдържателни и мога спокойно да кажа, че всички дойдоха с вече готови законодателни програми“, добави президентът.

Това е първи коментар на държавния глава след консултациите с представителите на парламентарните групи в 52-рото Народно събрание.

Тя посрещна на “Дондуков“ 2 в един ден последователно всички парламентарно представени прати, като започна с “Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС, ДПС, “Демократична България“, “Продължаваме промяната“ и “Възраждане“.

Оттук насетне парламентарната ролетка предполага връчване на мандат на най-голямата група в парламента, а именно ПБ, които вече обявиха, че тяхното предложение за премиер ще е Румен Радев.