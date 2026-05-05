Американците обръщат мнението: Годен ли е Тръмп физически и психически за президент?

Според ново проучване, американците се питат дали президентът Доналд Тръмп е достатъчно здрав, за да служи като президент на страната. Констатациите идват на фона на скорошната необявена стоматологична процедура на Тръмп през уикенда, при която той избра да посети местния си зъболекар, вместо да използва стоматологичната клиника в Белия дом.

Президентът беше във Флорида през уикенда, за да присъства на регионални събития, включително мач от PGA тура в голф клуба си Doral. В събота, доклад от пресцентъра на Белия дом отбеляза, че Тръмп е посетил местния си зъболекар във Флорида за уговорен преглед. През януари Тръмп направи подобно посещение при зъболекаря си във Флорида, въпреки че Белият дом има собствена стоматологична клиника на място, съобщава USA TODAY.

Останалите президенти са използвали услугите на Белия дом, включително бившият президент Джо Байдън, когато се е нуждаел от лечение на коренови канали.

От Белия дом все още не са коментирали въпроса.

Тръмп, който ще навърши 80 години следващия месец, е имал множество здравословни проблеми. По-рано тази година синини около ръцете на Тръмп предизвикаха спекулации, че страда от някакво заболяване. Подобна синина се появи и днес на ръката му, като си личи, че е направен неумел опит да се прикрие с грим.

Има постоянен поток от коментари относно психическото състояние на Тръмп след завръщането му в Белия дом, не на последно място подтикнати от публикациите му в социалните медии. Здравните наблюдатели на президента също сочат подутите глезени на Тръмп - снимани отново по време на пътуването му през уикенда до Флорида.

В събота Тръмп беше сниман със сина си Доналд Тръмп-младши. Подутите му глезени, видими на снимките, вероятно са резултат от хронична венозна недостатъчност, с която му беше поставена диагноза миналия юли.

Според клиниката в Кливланд, "ХВН уврежда тези клапи, причинявайки натрупване на кръв в краката ви".

"Това увеличава налягането във вените на краката ви и причинява симптоми като подуване и язви", обясняват от болницата.

Американската общественост е забелязала различните медицински проблеми на Тръмп, според ново проучване

Резултатите от The Washington Post, ABC News и Ipsos установяват, че 59% от анкетираните не вярват, че Тръмп има психическата острота, за да служи като президент. Други 55% казват, че не смятат, че е достатъчно физически здрав, за да изпълнява президентските си задължения.

Миналата есен проучването зададе същия въпрос и по това време само 45% от американците смятаха, че на Тръмп му липсва физическото здраве, за да служи като президент.

През януари Тръмп заяви пред Wall Street Journal, че е опитвал да използва компресионни чорапи, за да лекува проблема, но е спрял, защото "не ги харесва".

Тръмп е правил някои необичайни медицински избори в миналото. Най-забележителен е приемът му на аспирин. Според Daily Beast, Тръмп приема 325 милиграма аспирин всеки ден. Това е четири пъти повече от препоръчителната от лекарите доза.

Попинат защо го прави, Тръмп обясни, че е така, защото аспиринът е "добър за разреждане на кръвта, а аз не искам гъста кръв да се лее през сърцето ми".

Тръмп преди това е обвинявал синините по ръцете си отчасти като страничен ефект от употребата на аспирин, докато Белият дом преди това го е коментирал, че обезцветяването е причинено от често и енергично ръкостискане.

Въпреки непрекъснатите въпроси за здравето му, Тръмп настоява, че е напълно здрав, както психически, така и физически

По време на вечеря за набиране на средства в дома на президента по-рано тази година, Тръмп спомена бившия си лекар в Белия дом, Рони Джаксън - който сега е републикански конгресмен от Тексас - и каза, че лекарят му е казал, че е "безспорно" най-здравият от последните трима американски президенти.

"Той беше много критикуван за това", допълни той Джаксън. "Те казаха: "Кой е най-здравият от тримата?" Той каза: "Президентът Доналд Дж. Тръмп безспорно. Ако не ядеше нездравословна храна, щеше да доживее до 200 години." И аз обичам този човек."

Този списък включва бившия президент Барак Обама, който редовно играеше баскетбол и голф - хоби, което споделя с Тръмп - и чието тегло се задържа около 180 паунда по време на президентството му.

През 2018 г. той каза пред репортери, че сърдечното здраве на Тръмп е "отлично" и настоя, че президентът има добри гени.

"Той има невероятни гени, просто предполагам", каза Джаксън, цитиран от CNN.

Тръм се оплака от кадри, на които затваря очи за продължителни периоди по време на пресконференции в Овалния кабинет, заявявайки, че фотографи са го хванали, докато мига. Той също така каза пред Wall St Journal, че понякога затваря очи, защото "това е много релаксиращо за него" и потвърди, че някои срещи са му "скучни".

Един от предишните лекари на Тръмп, Харолд Борнщайн, даде на тогавашния кандидат блестящ здравен доклад през 2015 г., прогнозирайки, че републиканецът "ще бъде най-здравият човек, избран за президент". Борнщайн, който почина през 2021 г., по-късно заяви, че самият Тръмп е написал доклада, казвайки пред CNN:

"Той продиктува цялото това писмо. Аз не написах това писмо. Просто го измислих в движение."

През 2021 г. се твърдеше, че Тръмп е бил по-болен, отколкото се твърди, когато е бил лекуван от COVID в медицинския център "Уолтър Рийд" предходната година.

Следващият важен медицински етап в кариерата на Тръмп като президент вероятно ще бъде годишният му преглед, за който вече е закъснял с близо медец.