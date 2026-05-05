“Възраждане“ скастриха журналисти и си тръгнаха от президентството ядосани

След консултациите при държавния глава Илияна Йотова “Възраждане” дадоха кратък брифинг, на който повториха основните точки, по които проведоха и разговорът с президента,.

Ангел Станчев от “Възраждане” отново подчерта, че са притеснени от изказването на Гълъб Донев и ПБ от днес, че възнамеряват да теглят нов дълг.

“Има риск да тръгнем по пътя на Гърция на дългова спирала”, каза Станчев след разговора с Йотова.

“Ние посочихме четири водещи за нас теми пред президента. Подадохме топката на Йотова да инициира референдум за връщане на български лев. Вкараха ни е еврозоната с фалшиви данни. От “Възраждане“ категорично заявяваме, че санкциите срещу Русия трябва да паднат, за да се намалят цените на горивата. Ние не печелим ние от тези санкции, напротив – само губим. Настояхме още да се преразгледат въглеродните дерогации за страната ни, отчете Славчев.

Лошо зададен въпрос

Това, което ядоса представителите на “Възраждане” беше журналистическият въпрос като какви са отишли на консултациите при Йотова, тъй като те не са депутати в настоящото НС.

“Ние сме представители на политическата партия и сме упълномощени от парламентарната група да я представляваме. Въпросът е несериозен“, коментираха от партията. На въпрос къде е лидерът на партията Костадин Костадинов, те запазиха мълчание. След това си тръгнаха без да отговарят на повече въпроси.