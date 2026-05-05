Заловиха шофьор на камион в Русенско с над три промила алкохол

Мъж е заловен от полицията да шофира камион в Русенско след употреба на алкохол, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Случаят е от вчера сутринта. Около 10:40 ч. полицейски екип е спрял за проверка шофьор на камион по главния път Велико Търново – Русе.

Мъжът, на 47 г., е тестван за употреба на алкохол, като дрегерът е отчел над три промила. На шофьора е издаден талон за медицинско изследване.

Той е задържан и конвоиран до лечебно заведение в Русе, където е дал биологични проби за анализ. За нарушението е съставен акт по Закона за движението по пътищата. По случая е образувано бързо производство.

Това е втори случай през последните няколко дни, при който полицаите засичат шофьор да управлява превозно средство след употреба на алкохол в Русенско. На 1 май 41-годишен мъж катастрофира с автомобила си в Русе. При проверката за алкохол дрегерът отчете 3,40 промила, припомня БТА.