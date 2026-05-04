Сигнал до Dnes.bg: Месокомбинат, затворен от Христанов, отново работи и замърсява ВИДЕО

Месокомбинат, затворен преди няколко седмици от министъра на земеделието и храните Иван Христанов, отново е заработил, замърсявайки водите на река Лесидренска.

През април при съвместната акция на БАБХ и МВР под мотото "Чиста храна" областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Ловеч, спря дейността на предприятие за месодобив, транжиране и месопреработка в село Лесидрен, община Угърчин. Тогава бяха установени нарушения в оттичане на отпадни води по начин, криещ риск от замърсяване. Освен това, контролните органи са открили пет технически неизправни стерилизатора в кланичната зала и един в транжорната. Температурата в транжорната е била над допустимите 12 градуса и е имало плесен в камери и помещения за опаковки, както и необезопасени подови сифони.

След подаден сигнал на БАБХ до Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Плевен за евентуално замърсяване на река Лесидренска от същото предприятие е направена проверка, която открива гъста, тъмна течност с органичен произход, вливаща се в реката.

Месец по-късно проблемите остават

Източник на Dnes.bg сигнализира, че месокомбината отново работи, а реката пак е пълна с мазнина. Това се вижда и от кадри, изпратени до редакцията ни. Те са заснети на 29.04.

Според източника, отпадните води се изхвърлят петък, събота и неделя, когато институциите не работят и не може да се направи проверка.

И докато институциите констатираха едва преди месец, че проблем има, сигнали към басейнова дирекция Плевен са подавани още миналата година, когато в реката, освен мръсотия, е открита и мъртва риба.

След поредното замърсяване и повторното заработване на месокомбината, местните сега се питат - фиктивно ли е затворен месокомбината?

Според непотвърдена информация предприятието е свързано с кандидат за депутат от листите на БСП-ОЛ на вече отминалите парламентарни избори на 19 април.