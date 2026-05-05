Неочакван дует: Макрон и Пашинян пеят Азнавур ВИДЕО

Френският президент Еманюел Макрон и арменският премиер Никол Пашинян привлякоха вниманието на официална вечеря в Ереван с импровизирано музикално изпълнение по време на държавното посещение на Макрон в Армения, съобщават световните медии.

Макрон изпя "Бохеми“ на Шарл Азнавур, докато Пашинян му акомпанира на барабани. От събитието има и видео, което веднага стана популярно в интернет.

Изпълнението се състоя на официална вечеря в арменската столица, където арменското ръководство беше домакин на френската делегация като част от посещението.

Азнавур, един от най-известните певци на Франция, беше от арменски произход, което придаде на момента допълнителна символична тежест за страната домакин.

Гостите на вечерята наблюдаваха и аплодираха, докато двамата лидери се присъединяваха към музикантите, като за кратко пренасочваха вниманието от дипломацията към по-лек културен момент.