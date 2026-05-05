Любомир Дацов: България отдавна е в дългова спирала

Призив за намаляване на администрация и редуциране на министерства отправи Фискалният съвет. Според Любомир Дацов стъпките за оптимизиране на бюджетно заетите са добра заявка.

“Общинската администрация е най-много. Най-много служители има в сигурността и отбраната. Администрацията е най-малкият резервоар за промени, които трябва да бъдат направени", коментира членът на експертния орган в предаването "Денят ON AIR".

Според експертът икономиката работи добре, а приходите се изпълняват почти на максимално ниво.

Финансовият министър ще завари хаос

По думите му финансовият министър трябва да бъде силен политически в собствената си партия, иначе ще е провален още преди да е станал министър.

"Това е човекът, който кара да бъдат извършени секторните реформи. Не съм видял някой да направи в собственото си министерство секторна реформа", отбеляза Дацов пред Bulgaria ON AIR и добави, че страната ни отдавна е в дългова спирала.

"Някои хора се успокояват, че нивото на дълга е относително ниско. Достигнали сме психологическите нива. Ако продължим със същите темпове, купувачите не дълг ще ни следят по-внимателно. Финансирането е основно от външните пазари на бюджета. Дълговата устойчивост определя устойчивостта на бюджета", обясни Дацов.

Икономистът посъветва политиците да избягат от наратива, че ще се борят с цените - "нито могат, нито ще се получи".

"Инструментът на антиинфлационната политика е да намалят значително дефицита. Ако го поставят под контрол, те автоматично ще намалят инфлацията. За първите 3 месеца дефицитът е 5,8% от БВП, което е най-голямата стойност за последните 15 години", посочи Дацов.

Той е на мнение, че проблемът в бюджета като размер е в рамките на 3-4% от БВП.

"Много от секторите си плачат за структурни реформи. Дори в 2-3 области да изпълнят заявките, това ще бъде голям политически успех", смята Дацов.

"Ние в момента имаме бюджет, какво точно ще му променят? Останаха ток и вода, издръжката на министерствата и органите. Лъжат се, че има значителна възможност за маневреност", заключи икономистът.

