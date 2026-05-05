"Възраждане": Влизаме в дългова спирала, левът трябва да се възстанови СНИМКИ

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 6 / 6

Президентът Илияна Йотова прие и последната парламентарна група в 52 НС - “Възраждане”. На срещата не присъства лидерът Костадин Костадинов. Ангел Славчев, Георги Хрисимиров, Ивайло Чоргов и Светослав Тодоров са на “Дондуков” 2.

Йотова благодари на представителите на партията и заяви, че се надява до края на седмицата да има съставено правителство.

Президентът отново подчерта, че след изборите вече започва същинската работа. “Запомнихме вашето послание, говорихте достатъчно и за бюджета”.

“Потресен съм от представителите на ПБ, които казаха, че те ще теглят нов дълг. Това автоматично означава, че България тръгва по дълговата спирала - това, което ние предупреждавахме. Предстои ни гръцки сценарии. Трябва да се проведат разговори за връщането на българския лев. Ще използвам да ви припомня, г-жо Йотова, че хиляди българи се подписаха за референдума за запазване на българския лев. Бяхме изпълнили всички изисквания на закона. След това Радев също инициира предложение за референдум”, казаха представителите на ПГ на “Възраждане”.

Свързани статии "Възраждане" внесе процедурни правила за избор на ВСС

“Ние защитаваме нашата кауза и идеология. Сега във ваши ръце имате изпълнителна президентска и законодателна власт и топката е във ваши ръце, за да инициирате референдум за възстановяване на българския лев. Виждате каква е ситуацията в нашата страна”, добави Ангел Славчев.

Другата тема е дългът за Украйна. България е парламентарна държава, а служебно правителство няма право да взема такива решения. Ние внесохме решение, за да се спре това. Следваща тема - санкциите на Русия. Те трябва да бъдат премахнати. България печели единствено милиарди загуби”, казаха още представителите на “Възраждане”.

“България стана жертва на една политика, която не донесе нищо добро”, казаха още от “Възраждане”.

“Това са темите, които за нас са от първостепенно значение”, каза още Славчев.

“По отношението за референдум, аз бях първата, която ви защити”, отговори Йотова и призова за коректност. “По отношение за Украйна - нека да не вкарваме в заблуждение. Съгласието също е взето от предишното правителство, но защо не е разгледано в парламента, това не е въпрос към мен. Надявам се с новото правителство опозицията да бъде изчистена. Говорите за санкциите за Русия, ако проследите биографията ми, ще видите, че съм заявила, че санкциите не са добро решение и трябва да се направи баланс до каква степен те работят. Отварям скоба - имаме гласност в Европа да се чуваме по темата.