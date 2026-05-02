Румен Радев и ПБ се захващат с галопиращите цени приоритетно

"Прогресивна България" (ПБ) ще работи по няколко приоритетни законопроекта, свързани с икономическото състояние в страната,

"Галопиращите цени са проблем и усилията ни са насочени към овладяването им и подобряването на икономическото благосъстояние на хората, т.е. първите ни законопроекти ще бъдат насочени в тази посока", каза пред БНТ председателят на ПГ на "Прогресивна България" в 52-рото Народно събрание Петър Витанов.

По думите му, състоянието на публичните финанси е критично. По данни на експерти, дефицитът за тази година е на 7% и то при положение, че се вземат всички пари по ПВУ, което на този етап изглежда невъзможно.

"Не по малко смислено нещо на първи етап е да установим какви са скритите разходи, защото има скрити в чекмеджетата фактури, има прехвърлени плащания от миналата за тази година. Дори "Евростат" излезе с актуализирани данни за дефицита м.г., че ние сме в свръхдефицит и според тях е 3,5%, а предстои още една актуализация и корекция през октомври. Така, че състоянието на публичните финанси е критично и не по-малко важно е установяването на реалното състояние и мерките за структурни реформи", допълни той.

От друга страна, според Витанов това, което наистина очакват хората, е свързано със справедливостта и промените в съдебната система.

"Тук въпрос на тактически подход е смяната на ВСС дали да бъде предшествана от промяна в закона или да се пристъпи директно към избор. Въпрос е на консултации, но те продължават в същата посока", поясни той.

Приоритетни са и законопроектите, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), защото сме напът да изгубим изключително много пари.

"Тъй като от една страна, имаме забавяне на приемане на законодателството, като за КПКОНПИ, например - 367 милиона евро сме напът да загубим, ако няма промяна в закона. Така, че ще се опитаме в максимално кратък срок да приемем онези закони, които позволяват отпушване и усвояване на средствата".