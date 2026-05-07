Новини Днес

Първо редовно заседание на 52-рото Народно събрание

Регистрираха се 210 народни представители

07.05.2026 | 09:35 ч. Обновена: 07.05.2026 | 09:50 ч. 10

БГНЕС

210 народни представители са се регистрирали за първото редовно заседание на 52-рото Народно събрание.

Като точка в дневния ред е заложено изслушване на служебния финансовия министър Георги Клисурски за относно актуалното финансово състояние на държавата.

Сред темите, които ще се обсъждат, са разполагаемостта по сметките (в това число фискален резерв), възможностите за разплащания на текущи и капиталови разходи в средносрочен план, размерът на дефицита и на вътрешния и външния дълг, рискът от забавяния на плащания към общини (размер на текущо дължимите средства, общо и по общини), както и рискът от забава при разплащания, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост и ефекта им към възможността за разплащания от страна на държавата по текущи и капиталови разходи. 

Вносител е председателят на ПГ на "Прогресивна България" Петър Витанов.

Приоритет номер едно за народните представители е обсъждане и гласуване на бюджет за тази година.

52 Народно събрание първо заседание народни представители бюджет Георги Клисурски
