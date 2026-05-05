Политолог: Опозицията подканва Радев към смели реформи

"Прогресивна България описват ситуацията като "доста тежка от икономико-социална гледна точка". Може би търсят извинение за трудните мерки, които трябва да взимат. Свършил е периодът на еуфория за тях и настъпва моментът на отговорността”, на мнение е политологът Цветанка Андреева и добави, че сме станали свидетели на опозиция, която приканва Радев да направи дълбоки и смели реформи.

Пред БНР Андреева коментира и какви послания са дали партиите след консултациите при държавния глава Илияна Йотова. Според нея "се очертава период на толеранс към победителя", но ПБ трябва да се възползва бързо и от началото от възможността да проведе тези реформи.

"Всички говориха за реформа в администрацията, която може би, като социална цена, е от най-тежките. Нека си кажем истината - много хора ще останат в крайна сметка на улицата и без работа, в момента, който се съкрати голяма част от администрацията, но това е сочено като дясна мярка за дисциплиниране, ако щете, на бюджета”, на мнение е политологът.

Според Андреева прочитът на ПП и ДБ, които подкрепят служебния кабинет, е че "ситуацията не е толкова тежка наистина". ГЕРБ пък има друг прочит "разсъждавайки върху собствения си неуспех да проведат реформите”.

Радев идва на власт на вълната на социално очакване, че хората ще започнат да живеят по-добре. Нестабилната власт и геополитическите катаклизми обаче са изострили чувствителността .

"Икономическият разум няма да даде социалното спокойствие на правителството на Радев и, според мен, това е големият проблем пред него”, каза още Андреева.

Според нея реформата за по-добър живот на хората "минава през икономическите политики", а на консултациите днес от ДПС са дали заявка, че застават "много по-близо до левия Румен Радев с тяхната идея за социални политики".

"Може би характерът на техния електорат, на ДПС, е такъв, че наистина изисква много повече социален поглед върху проблемите на хората, а не толкова този класически десен прочит на ситуацията. Затова те могат да бъдат подкрепа за социалната политика и социалната насоченост на кабинета "Радев", докато ГЕРБ казаха, че могат да ги подкрепят в тежките реформи. Когато имаш подкрепата на опозицията, а ще провеждаш тежки реформи, това е изключителна привилегия в целия демократичен свят”, добави политологът.

Тя подчерта, че нито ПП, нито ДБ са пропуснали да акцентират върху съдебната реформа. "За тях това е важно, защото те тук могат да се "сглобят", по техния речник, с формацията на Радев. Според мен, се надценяват силите си като искат да "лидират" този процес. В крайна сметка, най-вероятно техният глас ще бъде чут, но способността да лидират им е отнета и то не от друг, а от самия електорат. Давайки толкова голяма тежест на формацията на Радев, някак си обществото му повери лидирането на всички процеси в тази държава".

"Такава свръхконцентрация на власт ще роди своята контрареакция, като опозиция. Не знам точно кога и как ще тръгне този процес, но той е неминуем", коментира политологът.