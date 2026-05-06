Румен Радев: Наш дълг е да съхраним духа, традициите и историческата памет на народа ни

Председателят на "Прогресивна България" Румен Радев отправи поздрав по повод Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май.

Радев изрази признателност както към военнослужещите, така и към гражданите, които отстояват обществената справедливост.

„Поздравявам всички вас, които през годините с думи и дела изобличавахте обществените неправди, въставахте срещу несправедливостите и с категоричната си воля отстояхте държавността“, написа Радев.

Той подчерта ролята на хората в униформа за сигурността на страната:

„На хората с пагони, посветили живота си на защитата на националния суверенитет и сигурността на гражданите, пожелавам здраве, мир и успехи в делата. Наш общ дълг е да съхраним българския дух, воински традиции и историческата памет на народа ни и да ги предадем неопетнени на следващите поколения! Честит празник!"