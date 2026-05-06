IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 44

Румен Радев: Наш дълг е да съхраним духа, традициите и историческата памет на народа ни

Председателят на ПБ отправи поздрав по повод Деня на храбростта и празника на Българската армия

06.05.2026 | 12:22 ч. Обновена: 06.05.2026 | 12:24 ч. 24
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Председателят на "Прогресивна България" Румен Радев отправи поздрав по повод Деня на храбростта и празника на Българската армия – 6 май.

Радев изрази признателност както към военнослужещите, така и към гражданите, които отстояват обществената справедливост.

„Поздравявам всички вас, които през годините с думи и дела изобличавахте обществените неправди, въставахте срещу несправедливостите и с категоричната си воля отстояхте държавността“, написа Радев.

Той подчерта ролята на хората в униформа за сигурността на страната:

„На хората с пагони, посветили живота си на защитата на националния суверенитет и сигурността на гражданите, пожелавам здраве, мир и успехи в делата. Наш общ дълг е да съхраним българския дух, воински традиции и историческата памет на народа ни и да ги предадем неопетнени на следващите поколения! Честит празник!"

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

радев духа паметта съхраним
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem