ДБ ще бъде опозиция, без подкрепа за кабинета на Радев

"Демократична България" ще бъде в опозиция и поставиха акцент върху необходимостта от спазване на дадения от избирателите мандат, заявиха лидерите на коалицията Ивайло Мирчев и Божидар Божанов.

Мирчев заяви, че е рано за окончателни оценки, преди да бъде ясно окончателният състав на бъдещия кабинет, но подчерта, че политическата отговорност е значителна.

"Нека да видим състава на правителството. Преди това трудно може да коментираме, но трябва да кажем, че има много ясен мандат от българския народ", смята Мирчев. Той допълни, че резултатите от изборите поставят сериозна тежест върху бъдещото управление: „Българите гласуваха за мнозинство от 131 народни представители. Огромна отговорност за правителството. Не може да се правят някакви компромиси", допълни той пред Нова тв.

От своя страна Божидар Божанов категорично заяви, че формацията остава в опозиция и няма да подкрепи бъдещото правителство. „Ние сме опозиция. Заявихме го вчера и при президента. И затова няма как да подкрепим правителството", посочи той. В същото време той подчерта, че „Демократична България" ще запази конструктивен подход в парламентарната работа и ще следи стриктно изпълнението на политическите ангажименти.

Божанов акцентира върху основния приоритет на коалицията - институционалната реформа и т.нар. „демонтаж на модела". „Ще бъдем конструктивни, както сме заявявали многократно. Но ще следим правителството да не се отклонява от този мандат, с който му дадоха българските граждани, за демонтаж на модела", заяви той. И добави, че позицията им ще остане твърда при всяко отклонение от тези цели.