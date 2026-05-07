Петима индийци са задържани при акция в Бобов дол

Петима индийски граждани са задържани при специализирана операция в Бобов дол вчера, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

Те са открити в сграда на бивша мина в града.

При проверката са представили фалшиви документи за самоличност.

На този етап не е ясно с каква цел са се установили в миньорския град и дали са мигранти, посочва БНР.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомен е дежурен прокурор.