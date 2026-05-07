Аржентина е страната с най-висока честота на хантавирус в региона

Длъжностни лица и експерти в Аржентина се надпреварват да установят дали тяхната страна е източникът на смъртоносна епидемия от хантавирус, обхванала круизния кораб в Атлантическия океан, на фона на съобщения, че редица пътници вече са се завърнали по родните си страни.

Аржентина, откъдето е тръгнал круизният кораб, е постоянно класирана от Световната здравна организация като страна с най-висока честота на рядкото заболяване, пренасяно от гризачи, в Латинска Америка. Следователите там работят, за да се свържат с източника на заразяване, съобщава The Guardian.

Аржентинското здравно министерство съобщи във вторник за 101 инфекции с хантавирус от юни 2025 г. насам, което е приблизително двойно повече спрямо предходната година.

Възможно ли е да се предава от човек на човек?

Хантавирус, открит в Южна Америка, наречен вирус Andes, може да причини тежко и често фатално белодробно заболяване, наречено белодробен синдром на хантавирус. Заболяването е довело до смърт в близо една трета от случаите през последната година, съобщи здравното министерство на Аржентина.

Властите съобщиха, че пътниците на кораба MV Hondius са дали положителни проби за вируса Andes.

Трима пътници са починали, един е в интензивно отделение в южноафриканска болница, а трима други са били евакуирани от кораба в сряда. Друг мъж, който е напуснал кораба по-рано по време на пътуването, е дал положителна проба в Швейцария.

В сряда Аржентина заяви, че изпраща генетичен материал от вируса Andes и оборудване за тестване, за да помогне на Испания, Сенегал, Южна Африка, Холандия и Обединеното кралство да го открият.

Хората обикновено се заразяват с хантавирус чрез контакт със заразени гризачи или с тяхната урина, изпражнения или слюнка, а предаването от човек на човек е рядко, но ограничено разпространение сред близки контакти е наблюдавано при някои предишни огнища на щама Andes.

Възникна и безпокойство относно 23-ма пътници, които според съобщенията са слезли от MV Hondius на остров Света Елена на 23 април, както съобщава испанският вестник El País.

"23 души се скитат наоколо и допреди три дни никой не се беше свързал с тях“, съобщил в телефонно интервю пред вестника пътник, пожелал да остане анонимен.

Според съобщенията, кохортата се е завърнала в съответните си страни, включително Съединените щати. Американските пътници са били наблюдавани в Джорджия, Калифорния и Аризона, съобщи в сряда NYT, въпреки че никой от тях не е показвал признаци на заболяване.

СЗО съобщава, че първият смъртен случай на борда на круизния кораб, 70-годишен холандец, е настъпил на 11 април. Тялото му е било свалено от кораба почти две седмици по-късно на остров Света Елена. 69-годишната му съпруга е пътувала със самолет от Света Елена до Южна Африка; тя е колабирала на летище в Йоханесбург и е починала в болница на 26 април.

Третият пътник, германка, е починал на 2 май.

Откъде тръгва огнището?

Аржентинските власти казват, че се опитват да установят къде са пътували заразените пътници в страната, преди да се качат на круизния лайнер под холандски флаг в Ушуая, град в южна Аржентина, известен като края на света. След като узнаят маршрутите, те планират да проследят контактите, да изолират близките контакти и активно да наблюдават, за да предотвратят по-нататъшно разпространение.

Преди да се качат на борда, холандската двойка разгледа забележителностите в Ушуая и пътува до Аржентина, Уругвай и Чили, съобщи аржентинското правителство.

Вирусът може да се инкубира между една и осем седмици, което затруднява да се разбере дали пътниците са се заразили с вируса, преди да напуснат Аржентина за Антарктида на 1 април; по време на планирана спирка до отдалечен остров в Южния Атлантик; или на борда.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генералният директор на СЗО, заяви по-рано, че "организацията продължава да работи с операторите на кораба, за да следи отблизо здравето на пътниците и екипажа, като работи с държавите, за да подпомогне подходящо медицинско проследяване и евакуация, където е необходимо".

"Мониторинг и проследяване на пътниците на борда, както и на тези, които вече са слезли, са започнати в сътрудничество с операторите на кораба и националните здравни органи“, добави той. На този етап общият риск за общественото здраве остава нисък", добави Гебрейесус.

Евакуацията на трима пътници от кораба с близо 150 души на борда означава, че той вече може да продължи тридневното си пътуване до Канарските острови, след като испанските власти дадоха разрешение на кораба да акостира. Но в същото време избухна спор, като президентът на Канарските острови изрази загриженост относно акостирането на кораба в Тенерифе.

Корабът беше на котва край Кабо Верде, докато се водеха приготовления за евакуация на членовете на екипажа, но в сряда вечерта корабът пое на път за Канарските острови.

Сред евакуираните в сряда е британецът Мартин Ансти, на 56 години, който е бил експедиционен водач на борда на кораба. Той беше изваден от кораба заедно с 41-годишния си холандски колега, който е бил корабен лекар, и 65-годишен германски пътник, съобщи Telegraph.

Спешната ситуация със здравето на борда на MV Hondius идва, тъй като местни изследователи в областта на общественото здравеопазване в Аржентина посочват, че изменението на климата ускорява риска от разпространение на хантавирус.

Експерти по обществено здраве казват, че по-високите температури разширяват обхвата на вируса, защото отчасти с по-топло време и промяна на екосистемите гризачите, които са носители на хантавируса, могат да процъфтяват на повече места. Хората обикновено се заразяват с вируса чрез излагане на екскременти, урина или слюнка на гризачи.

"Аржентина стана по-тропическа поради изменението на климата и това доведе до смущения, като денга и жълта треска, но също и до нови тропически растения, които произвеждат семена, за да се размножават мишките“, каза Уго Пици, виден аржентински специалист по инфекциозни болести.

"Няма съмнение, че с течение на времето хантавирусът се разпространява все повече и повече", добавя специалистът.