ГЕРБ няма да се лепва за управляващите, Дончев с позиция за охраната на Пеевски

Няма да консолидираме опозицията, заяви депутатът

07.05.2026 | 13:03 ч. Обновена: 07.05.2026 | 13:04 ч.
Снимка: БГНЕС

Няма да се прилепяме към управляващите, нито да търсим някакъв подход, свързан с консолидация на опозицията, заяви Томислав Дончев от ГЕРБ на брифинг в кулоарите на парламента. 

Опозицията е многолика - там има и леви партии, и либерални партии, но ние сме формация център-дясно и мислим да отстояваме тази посока, допълни Дончев. Не виждам принципен формат за подобно взаимодействие. 

По отношение на гласуванията в парламентарната зала, които отхвърлиха създаването на комисия, която да разследва имотното състояние на Делян Пеевски, както и Иво Прокопиев и кръга "Капитал", Дончев коментира, че от десетилетия ГЕРБ има позиция да не подкрепя създаването на комисии, които нямат особено "висока добавена стойност".

"Не е редно Народното събрание да се превръщат в опит за паралелно правосъдие", каза още Дончев. Единственото, което се е случвало с такива комисии в последните десетилетия, е да вдигат парламентарен шум.

Страната ни има нужда от държавен бюджет, работа по реформите по НВПУ, каза още депутатът.

Закони, ориентирани към човек, никога не са добра практика - с тези думи Дончев коментира искането за сваляне на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

