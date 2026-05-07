Колко дълбоки ще бъдат реформаторските усилия на ПБ?

Президентът Илияна Йотова ще връчи днес следобед мандат за съставяне на правителство на "Прогресивна България". От коалицията обявиха, че ще го върнат изпълнен и ще представят структура и състав на кабинета.

"Не очаквам изненади.

Очакваме да видим Румен Радев, но вече в нова роля и на прага на нова функция.

Това, че има декларации, че ще бъде запазена структурата на Министерския съвет, е фактор, който ще позволи на министрите с по-малко сътресение да поемат ресорите си. Очаквам както и политически лица в новия Министерски съвет, така и експерти. "Прогресивна България" разполага с широка банка карти. Говори се за двама или трима вицепремиери, един от които Гълъб Донев. Той има опит и в социалното министерство", заяви социологът Елена Дариева в "България сутрин".

По думите на политолога проф. Николай Найденов - Радев ще гледа на кредита на доверие като нещо, което не трябва да се губи.

"Радев, оставайки в мълчание, запази ореола си. Няма как с едно ясно и категорично изказване да удовлетвори всички. Има нюанси и посоки, в които ПБ си представят нещата. Всички са кротки. Пеевски забрави резките думи, които говореше срещу Радев. Ако опозиционните партии усетят големи настроения, ще се опитат да ги оглавят. Сега имат интерес да се снижат и да се ослушват", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Партньорите на "Прогресивна България" са "Продължаваме промяната" и "Демократична България", убедена е Дариева.

"Основното очакване е за ясна отговорност. Радев получи свръхголям кредит на доверие от над 1 милион души, които гласуваха за него.

Очаква се да бъдат коригирани раздутите разходи в публичния сектор.

Четох, че вече има 40% разлика между заплатите в публичния и частния сектор. Ако се създадат критични положения в обществото, е важно кой ще ги лидира", посочи гостът.

Илияна Йотова не е Румен Радев - от самото начало вкарва свои нюанси в управлението си, изтъкна проф. Найденов.

"Съдебната реформа ще затваря устата на ПП и ДБ - те няма да предприемат остри действия, докато не се извърши това нещо. Рано е да определим какво би събрало ПП, ДБ и ГЕРБ. Бъдещото правителство прави всичко възможно да се разграничи и да постави служебното правителство до Борисов и Пеевски, което е лош знак и показва, че реформаторските усилия на ПБ най-вероятно няма да бъдат много дълбоки", коментира още политологът.