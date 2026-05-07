Над 50% от хората в ЕС не възприемат САЩ като надежден партньор

Мнозинството от гражданите в Европейския съюз не възприемат САЩ като надежден партньор, предаде ДПА, като се позова на анализ на германската фондация „Бертелсман“, основан на допитвания във всички 27 държави членове на блока.

Анализът се основава на направена през март представителна анкета от Флориан Комер, представител на изследователския институт „Нира Дата“. В нея са включени над 18 000 пълнолетни на възраст между 18 и 69 години.

Президентството на Доналд Тръмп е оставило дълбоки следи, се посочва в проучването анализа на „Бертелсман“. Според него 58% от гражданите на ЕС са заявили, че САЩ не са надежден партньор. В Германия този процент е дори още по-висок - 73%, съобщи пред ДПА Комер. Само 31% от анкетираните смятат САЩ за най-важния партньор на ЕС.

През септември 2024 г. този процент е бил 51%, което отбелязва спад с 20 процентни пункта.

Почти три четвърти от анкетираните или 73% заявиха, че Европа трябва да „върви по свой собствен път“ след десетилетия на близки връзки със САЩ. В края на 2024 г. 63% от анкетираните са споделяли това мнение.

Фондацията стига до заключението, че „поляризиращият президент на САЩ и нарастващите геополитически напрежения са ориентирали общественото мнение в ЕС към по-голяма независимост на Европа“.

В същото време проучването показва, че Китай не придобива все по-голямо значение сред анкетираните в ЕС като възможен алтернативен партньор, като скептицизмът към Пекин остава висок. Освен това Великобритания и Канада се възприемат като стратегически партньори с по-голяма роля, показва проучването.

Подкрепата за отбранителния алианс НАТО остава силна, като 63% от анкетираните продължават да го възприемат като централен стълб на сигурността.

(БТА)