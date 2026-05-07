Цветанов вече е обвинен за умишлено убийство на полицейската съпруга от Първомай

Нови обвинения са повдигнати срещу Ивелин Цветанов, който бе задържан за убийството на съпругата на полицай в Първомай. Деянието, за което 21-годишният студент е привлечен като обвиняем, е преквалифицирано в по-тежко – причиняване на умишлено убийство по особено жесток начин.

Пловдивският апелативен съд потвърди и остави окончателно в ареста обвинения в убийство в Първомай Ивелин Цветанов.

Срещу него е повдигнато обвинение за това, че на 18 юли миналата година предумишлено и особена жестокост е умъртвил с нож в дома ѝ 44-годишна жена. Предвиденото наказание за престъплението е от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор и доживотен затвор без замяна.

Апелативният съд прецени, че събраните до момента доказателства и по новото обвинение са достатъчни за обосновано предположение за изпълнение на убийството от страна на Цветанов. Счита, че са налице и двата квалифициращи признака, както и забележително висока степен на обществена опасност на деянието и на дееца. При по-лека мярка за неотклонение съдът прие, че има реална опасност от укриване и извършване на престъпление. Апелативният съд обърна внимание на това, че младежът стриктно се е придържал към начертания план, проявил е непоколебимост и високо хладнокръвие. Според магистратите срокът на задържане не е прекомерен, като се има предвид, че за конкретното обвинение Наказателният кодекс позволява арест с продължителност 1 година и 6 месеца.

Депресивното разстройство на Цветанов може да бъде медикаментозно поддържано, а твърдението, че предписаната терапия не се спазва в ареста, следва да бъде проверено, каквото указание беше дадено на прокурора.

В последните си думи Ивелин Цветанов определи доказателствата срещу него като изкривена истина и неправилна интерпретация.

"Много неща в обвинението са извадени извън контекста. Прокуратурата се опитва да ме изкара такъв, какъвто не съм. Желанието ми за лично самоубийство е представено като желание да убия друг човек. Спортът, който тренирам, е изкаран като престъпление. Аз не съм осъждан, имам силна връзка с родителите ми. Имаме квартира, не бих опетнил името на баща ми. Според експертите отношенията между семейството ми и мен не са близки и хармонични. Експертите не са прави. Татко е пример за мъж, живея с уважение към него и сме близки. Искам да бъда освободен под домашен арест с поставена гривна", каза Ивелин.

Обвиненият имал краткотрайна връзка с дъщерята на 44-годишната жертва. На 18 август около 4:20 часа мъжът е влязъл в дома на жертвата, след като прескочил оградата. По същото време в дома са били 44-годишната жена и 18-годишният ѝ син, които са спели. Жената се е събудила от кучешки лай и е отворила входната врата на къщата. Извършителят е бил отпред, влязъл е и я пробол с нож в областта на шията. Жената е починала на място от кръвозагуба.

Младежът бе задържан същият ден около 16:30 часа в София в общежития в Студентски град. Той е от Варна и е студент в София, без криминални прояви до момента. Направил е частични самопризнания, свързани с това, че е бил на мястото, когато е станало убийството.

От показанията на свидетелката Йоана Грозева – дъщеря на жертвата и бивша приятелка на обвиняемия – стана ясно, че мотивът за престъплението е дълбоко личен. След раздялата с нея Цветанов е преживял тежко. Момичето е разказало пред разследващи, че още в началото на връзката е проявявал крайни емоционални състояния – истерии, кризи, плач. Той е отправял към нея заплахи след раздялата , казвайки: „Щом няма да бъдем приятели, ще бъдем врагове“.

Споделял е, че няма връщане назад, предупреждавал я е да се заключва и че ще ѝ „намери труп“. Разследването е установило и други тревожни факти.