Убийството в Първомай било от ревност, младежът бил зарязан от дъщерята

Убиецът от Първомай е имал връзка с дъщерята на убитата полицейска съпруга. Връзката им продължила близо месец, но в крайна сметка младежът бил зарязан. Афектиран, той забил ножа за отмъщение в майката.

Мотивът за нападението се свързва с емоционално разстройство, не е ясно дали е имало разправии и опити да си върне половинката, гласи основна версия за трагедията, съобщава "Марица".

Младежът не бил набелязал съпругата като жертва, а просто отишъл, за да убие някого. Прескочил високата ограда на имота, кучетата се разлаяли. Жената ги чула и се показала на входната врата на къщата. Без да пророни дума и да чака и секунда, той забил нож във врата й, след което избягал. Пробождането се оказало смъртоносно, тъй като засегнало артерия.

Жената е издъхнала от остра кръвозагуба, а убиецът се отправил към София, където вчера бе задържан в "Студентски град".

Свидетели на убийството няма, но са събрани достатъчно доказателства, сочещи към арестувания. Младежът се транспортира от София към Пловдив, като се очаква малко по-късно днес Окръжната прокуратура в Пловдив да му повдигне обвинение. Вероятно ще бъде подложен на психиатрична експертиза, тъй като мотивът за убийството не съответства по никакъв начин на извършената жестокост.

