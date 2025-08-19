IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Новини

Убиецът от Първомай е задържан в Студентски град

Районът окола блока е отцепен

19.08.2025 | 09:03 ч. Обновена: 19.08.2025 | 09:16 ч. 5
Снимка: bTV

Снимка: bTV

В Студентски град в столицата е задържан убиецът от Първомай, съобщи снощи bTV, позовавайки се на свои източници.

В района има засилено полицейско присъствие. На място са няколко полицейски автомобила, както и 4 полицейски буса, десетки служители на министерството на вътрешните работи, сред които криминалисти и служители на ГД ПБЗН.

Органите на реда са отцепили входовете на сградата, като вътре се допускат само лица, които могат да докажат, че живеят на адреса. Проверяват се и автомобилите, които са около сградата.

Достъпът до последния етаж на сградата, където е задържан убиецът от Първомай, е ограничен. Проверяват се и автомобилите около сградата.

Продължава работата на криминалистите на терен, като лицето все още не е изведено от жилището.

Съпругата на полицай беше убита в дома ѝ в Първомай при вероятен обир. Предполага се, че се е случило при обир.

Жената почина от остра кръвозагуба. Тя бе с порезна рана в областта на шията.

На тялото ѝ се е натъкнал синът ѝ, който веднага се обадил на баща си – полицай, който в този момент бил дежурен в районното полицейско управление.

Той работи в районното повече от 20 години, бил е патрулен полицай, а последните пет работи в дежурната част.

