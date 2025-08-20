Убиецът от Първомай посещавал дома на убитата жена, мотивът – личен

Личен е бил мотивът за убийството на съпругата на полицай в Първомай.

21-годишният извършител е посещавал дома на жертвата в началото на годината, като е бил приятел на дъщерята на жената. Отношенията между младите хора са продължили няколко месеца, съобщи Ваня Христева, окръжен прокурор на Пловдив на брифинг на прокуратурата, съвместно с ГДНП и ОДМВР-Пловдив.

В него участваха и гл. комисар Захари Васков, директор на Главна дирекция „Национална полиция“, ст. комисар Станимир Калоферов, директор на ОД на МВР-Пловдив, и комисар Георги Ташев, началник на отдел „Криминална полиция“ към ОД на МВР-Пловдив.

Сигнал за престъплението е подаден на 18 август, малко след 4.30 ч. сутринта, от сина на жертвата, който е съобщил, че е намерил майка си починала, с прободна рана в областта на шията. Убитата жена е била на 44 години.

От събраните към момента доказателства е установено, че на 18 август около 4:20 часа, мъжът е влязъл в дома на жертвата, след като прескочил оградата. По същото време в дома са били 44-годишната жена и 18-годишния ѝ син, които са спели. Жената се е събудила от кучешки лай и е отворила входната врата на къщата, за да провери какво се случва. Извършителят е бил отпред, влязъл е и я пробол с нож в областта на шията. Жената е починала от остра кръвозагуба за минути.

Към 4:30 часа синът на жената се събужда от кучешкия лай и шума, става и открива майка си мъртва. Подава сигнал до Районно управление - Първомай и на място пристигат полицейски и медицински екипи.

Извършителят е напуснал дома веднага, отправил се е към покрайнините на Първомай, където е бил оставил автомобила си и отпътувал в посока София.

Според прокуратурата най-вероятният мотив е личен. Извършителят е посещавал дома на жертвата в началото на годината, като се е познавал с дъщеря ѝ, с която имали приятелски отношения. Отношенията са били в рамките на няколко месеца, след което те се разделили.

Задържаният е привлечен като обвиняем за умишлено убийство, за което се предвижда лишаване от свобода от 10 до 20 години.