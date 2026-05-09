Празник за Деня на Европа превзема центъра на София

София ще отбележи Деня на Европа - 9 май, с церемония по издигане на знамето на Европейския съюз пред президентската институция, велошествие в центъра на столицата, "Европейско селище", изпълнение на "Ода на радостта" и вечерен концерт на открито, съобщиха организаторите на проявите.

В инициативите ще се включат президентът Илияна Йотова, кметът на София Васил Терзиев, представители на европейските институции, дипломати, граждани и млади изпълнители.

От 9:00 часа президентът Илияна Йотова ще поднесе цветя пред Паметника на Незнайния воин в памет на загиналите български войници в борбата с нацизма, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

От 10:00 часа Йотова ще присъства на церемонията по издигане на знамето на Европейския съюз пред президентската институция. Преди церемонията тя ще приеме почетния караул на Националната гвардейска част.

Велошествие и "Европейско селище"

От 10:30 часа на площад "Св. Александър Невски" ще започне велопоходът "Обиколка за Европа", организиран от Столичната община, Представителството на Европейската комисия в България и Посолството на Италия. Събитието е вдъхновено от международното колоездачно състезание "Джиро д'Италия", чийто финал е на 10 май в София.

В шествието ще се включат кметът на София Васил Терзиев, посланици на държави членки на Европейския съюз, граждани и любители на велосипедния спорт. Първите пристигнали участници ще получат специални фланелки с логото на ЕС и символите на състезанието.

Велосипедната колона ще премине по централни столични улици и ще стигне до Националния дворец на културата.

От 11:00 до 18:00 часа в парковото пространство пред НДК ще бъде разположено "Европейско селище" с информационни щандове, игри, викторини, кулинарни специалитети и сувенири от различни европейски държави. Представители на европейските институции и информационни мрежи ще предоставят информация за дейността на Европейския съюз.

Музика, танци и дебат за безопасно колоездене

От 11:30 часа на откритата сцена пред НДК ще започне концерт на Софийския духов оркестър с популярна европейска музика. В 12:00 часа оркестърът ще изпълни "Ода на радостта" - химна на Европа.

Изпълнението е част от национална инициатива, в която десетки духови оркестри в страната ще изпълнят едновременно произведението като символ на принадлежността на България към европейското семейство.

От 12:30 до 13:30 часа ще се проведе инициативата "Европа танцува", в която деца от софийски училища ще представят танци по музика от различни държави членки на ЕС.

В 14:00 часа е предвиден младежки дебат на тема "Безопасно колоездене в града".

Кулминацията на празничната програма ще бъде вечерният концерт от 17:30 часа на откритата сцена пред НДК с участието на младите изпълнители Вениамин, Дара Екимова и Елизабет.

Тази година се навършват 76 години от Декларацията на френския министър на външните работи Робер Шуман, която поставя основите на Европейския съюз такъв, какъвто го познаваме днес, и води до безпрецедентна ера на мир, демокрация, просперитет, интеграция и сътрудничество на континента, посочват от Представителството на Европейската комисия в България, пише БТА.