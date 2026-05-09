Пеевски: Да отстояваме демокрацията и свободата

Лидерът на ДПС с послание за Деня на Европа

09.05.2026 | 08:45 ч. Обновена: 09.05.2026 | 08:49 ч.
Снимка: БГНЕС

Лидерът на ДПС Делян Пеевски поздрави българските граждани по повод Деня на Европа, който се отбелязва днес.

"Днес, в Деня на Европа, се отбелязват 76 години от полагането на основите на Европейския съюз. Една общност, изградена върху споделени ценности на мир, солидарност и просперитет. Днес България е пълноправен член на общността, изпълнила всички критерии и извървяла този път на единство и европейско сътрудничество", заяви Пеевски.

Той подчерта, че страната трябва да продължи да защитава демокрацията и равенството като основни ценности.

"И трябва да продължи да отстоява равенството и демокрацията като висши ценности за хората, запазвайки своя евроатлантически път, отстоявайки националното си достойнство и свобода. Честит празник!", посочи лидерът на ДПС, цитиран от БГНЕС.

