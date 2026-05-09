Честваме летния Никулден и паметта на свети пророк Исайя

Денят е посветен на пренасянето на мощите на свети Николай Чудотворец

09.05.2026 | 07:45 ч.
Днес се чества пренасянето на мощите на свети Николай Чудотворец, както и паметта на свети пророк Исайя.

Празникът е известен като летен Никулден - за разлика от зимния Никулден, който се отбелязва на 6 декември.

Свети Николай живял през IV век и бил епископ на град Мира в малоазийската област Ликия. Оттам идва и прозвището му Мирликийски. В края на XI век мощите му били пренесени от Мира, която вече била завладяна от турците селджуци, в италианския град Бари, където се пазят и до днес. Именно това пренасяне се припомня на днешния ден.

Пророк Исайя и неговото призвание

На този ден се почита и паметта на пророк Исайя - един от най-известните еврейски пророци. Той се родил в Йерусалим и живял през VIII-VII век преди Христос. Бил женен и имал двама синове.

Според преданието Бог го призовал през 738 г. да бъде вестител на Неговата воля пред народа. В запазената библейска книга, в която са описани животът му и получените от Бог откровения, Исайя разказва как бил призован.

Веднъж, докато бил в храма, той видял Господ да седи на висок престол. Храмът бил изпълнен с ярко сияние на божествена слава. Около престола стояли шестокрили ангели-серафими и пеели: "Свят, свят, свят е Господ на силите, цялата земя е пълна с Неговата слава!".

Призив към покаяние и надежда за изкупление

Времето, в което живял Исайя, било тежко за евреите. В стремежа си към земни блага те често вършели беззакония. Свещениците били недостойни, а управниците - алчни и нечестни. Хората лицемерно служели на Бог, но били несправедливи и покварени.

Затова, според библейското предание, Бог допуснал да ги сполетят бедствия и нашествия на чужди народи.

През целия си живот пророк Исайя изобличавал греховността, строго осъждал идолопоклонството и призовавал към покаяние и връщане към вярата в Бог.

Във времена на явни опасности той насърчавал народа и поддържал надеждата за изкупление. Озарен от Светия Дух, Исайя възвестил раждането на Изкупителя от Дева, както и името Му "Емануил", което означава "С нас е Бог".

