Тръмп настоява за по-дълго примирие между Русия и Украйна

Американският президент заяви, че е готов да изпрати преговарящи в Москва

09.05.2026 | 07:00 ч. Обновена: 09.05.2026 | 07:01 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би искал прекратяването на огъня във войната на Русия в Украйна да продължи повече от три дни, предадоха световните агенции.

По-рано Тръмп обяви тридневно примирие във войната от 9 до 11 май, припомня Reuters.

"Бих искал този (конфликт) да приключи", каза той пред журналисти на Южната морава на Белия дом.

Тръмп заяви още, че руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски веднага са приели предложението му за временно прекратяване на огъня.

"Помолих за това и президентът Путин се съгласи... Зеленски се съгласи, и двамата - без колебания", каза американският президент.

Възможни преговори в Москва

Тръмп заяви, че е готов да изпрати свои преговарящи в Москва, ако прецени, че това би помогнало на процеса по уреждане на кризата в Украйна.

"Е, бих го направил. Ако преценя, че това ще помогне, ще го направя", каза той в отговор на въпрос на кореспондент на TACC.

По темата за обявеното по-рано изтегляне на американски войници от Германия Тръмп посочи, че те биха могли да бъдат прехвърлени в Полша. Той отбеляза, че поддържа отлични лични отношения с полското ръководство.

"Така че това е възможно", каза американският президент.

Тръмп коментира и огнището на хантавирус

В отговор на въпрос за огнището на хантавирус на круизен кораб Тръмп заяви, че "изглежда, че обстановката е наред".

"Изглежда, че е наред. Предаването (на вируса) не е лесно, така че се надяваме това наистина да е така", каза той.

