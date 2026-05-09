74% от европейците вече гледат негативно на САЩ

Три четвърти от европейците вече имат негативно мнение за Съединените щати - сериозен скок спрямо края на миналата година, показва мащабно проучване.

Според данните от "Евробарометър", проведен във всичките 27 държави членки на ЕС, делът на хората с неблагоприятно отношение към САЩ е нараснал с 14 пункта спрямо октомври-ноември 2025 г. и вече достига 74%, предаде AFP.

Едва 24% от европейците гледат положително на Съединените щати.

За сравнение, негативно мнение за Русия имат 83% от анкетираните, за Китай - 61%, а за Индия - 41%.

Напрежение между ЕС и САЩ

Промяната идва на фона на сериозно напрежение в трансатлантическите отношения, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп наложи нови мита срещу ЕС, отправи заплахи срещу суверенитета на Гренландия и започна нова война в Близкия изток.

Европейската комисия отказа да коментира резултатите от проучването.

"Съединените щати са важен партньор за нас и работим конструктивно с тях по всички теми от взаимен интерес", заяви говорителката на Комисията Ариана Подеста.

В същото време 73% от участниците в допитването определят Европейския съюз като "остров на стабилност в един размирен свят".

Рекордна подкрепа за обща европейска отбрана

Проучването отчита и рекордно висока подкрепа за по-тясно сътрудничество в областта на отбраната и сигурността.

Общо 81% от анкетираните подкрепят обща европейска политика в тази сфера - най-високото ниво за последните 20 години.

Анкетата е проведена между средата на март и началото на април сред над 26 000 души в целия Европейски съюз, пише БТА.